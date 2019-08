Răsturnare de situație! Alexandru Cumpănașu anunță că fragmentele de oase și dinți din casa lui Dincă merg la contraexpertiză în străinătate

Procurorii DIICOT au anunțat că analiza antropologică a demonstrat că fragmentele de oase și dinți găsite în casa inculpatului Gheorghe Dincă provin de la un singur schelet, iar analizele genetice au indicat că profilul ADN aparține Alexandrei Măceșanu în proporție de peste 99,9%. Familia fetei vrea să ceară o contraexpertiză în străinătate și informațiile de până acum erau că o astfel de cercetare științifică ar putea fi făcută doar după trimiterea în judecată a dosarului și doar dacă magistrații vor accepta propunerea, deci în momentul de față contraexpertiza nu ar fi posibilă.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a anunțat marți, la Parchetul General, că de fapt se poate cere contraexpertiza și în faza de urmărire penală.

„Am lamurit cu Procurorul General. DIICOT trebuie sa emita ordonanta, cu ea sa ne adresam INML si pe urma sa fie transmise (fragmentele de oase si dinti) de noi ca familie catre orice institut din lumea asta. Nu am cerut sprijinul financiar al statului, familia va suport costurile. INML se joaca cu 99%, eu astept sa fie 100%. Acum nu putem sa facem nimic pentru ca nu avem raportul INML care va iesi in 30 de zile”, a zis Cumpanasu.

Intrebat ce se va intampla in situatia in care contraexpertiza va contrazice raportul INML, unchiul Alexandrei a raspuns: `In momentul ala eu nu stiu daca mai putem vorbi despre o tara`.

Citește și: Scenariu în laboratoarele dreptei: turul I la prezidențiale deschide ușa pentru o alianță de amploare .