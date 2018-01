RĂSTURNARE DE SITUAȚIE în PSD: Mihai Tudose riscă DEMITEREA, CEX-ul ar putea fi organizat chiar săptămâna viitoare

Zilele lui Mihai Tudose în fruntea Guvernului par să fie numărate! Liderii din Moldova, acolo unde Liviu Dragnea se află în aceste momente, au anunțat că vor ca CEX-ul programat între 28-31 ianuarie, la Iași, să aibă loc cât mai repede, săptămâna viitoare. Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, spune că nu-l mai vrea premier pe Mihai Tudose, dar nu exclude posibilitatea ca premierul să nu fie demis.

”Premierul trebuie să răspundă în fața CEX și să răspundă la solicitările noastre. Sunt lucruri ce trebuie puse la punct. Soluția va depinde de cei care se vor prezenta în fața CEX-ului, trebuie să fie foarte tranșantă. Ori ne vedem de treabă și mergem înainte ori actualul executiv va trebui să plece. În condițiile actuale trebuie să se întâmple ceva. Liviu Dragnea reprezintă poziția PSD. Tudose nu a respectat ceea ce s-a stabilit în CEX-ul în care a fost propus pentru funcția de premier. În cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judeţ, la care a participat şi Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediată a CEX, pentru a se lămuri situaţia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profilează o ruptură şi nu ne dorim ca ea să se adâncească. Lucrurile trebuie puse urgent la punct. Nu mai putem aştepta CEX-ul de la sfârşitul lunii, s-ar putea să fie prea târziu. Normal ar fi să se revină la un dialog, dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, sper ca premierul să aibă eleganţa să respecte promisiunea făcută atunci când a fost mandatat şi anume aceea de a demisiona din funcţie, dacă la un moment dat nu se va mai înţelege cu Liviu Dragnea. Nu sunt un fan al domnului Liviu Dragnea, sunt un fan al PSD. Nu cred că are nevoie de aliaţi în momentul acesta, ci de oameni conştienţi de situaţia care s-a creat în partid. Colegii m-au rugat să-i transmit domnului Dragnea solicitarea de a convoca imediat CEX în zilele următoare, luni, marţi, pentru a lămuri situaţia dn partid.”, a spus Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, la Digi 24.

