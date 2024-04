Rază de speranță pentru Ucraina: Anunțul făcut de NATO în privința sistemelor antiaeriene

Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de apărare antiaeriană suplimentare în Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot, a anunţat vineri secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, transmit AFP şi Reuters, portivit Agerpres.

''În plus faţă de Patriot, există alte arme pe care aliaţii le pot livra, printre care (sistemul francez) SAMP/T şi mulţi alţii, care nu au sisteme disponibile, au promis să furnizeze sprijin financiar pentru a le achiziţiona pentru Ucraina'', a adăugat Stoltenberg în faţa presei la Bruxelles.Săptămâna trecută, Germania a promis să îi livreze Kievului o a treia baterie de rachete Patriot din stocurile armatei sale.Statele Unite are cele mai multe sisteme Patriot în dotarea forţelor lor armate. În Europa, ţări precum Spania şi Grecia deţin baterii Patriot.Înaintea unei reuniuni a miniştrilor de externe din ţările G7 desfăşurate joi în insula italiană Capri, Jens Stoltenberg a insistat că Ucraina are o ''nevoie urgentă şi importantă de apărare antiaeriană suplimentară''.''Sunt încurajat de angajamentul şi hotărârea aliaţilor NATO de a apăra Ucraina'', a spus Jens Stoltenberg, care a evocat votul prevăzut pentru sâmbătă în Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA în legătură cu un pachet de asistenţă pentru Kiev în valoare de aproape 61 de miliarde de dolari.Potrivit secretarului general al NATO, ''este de o importanţă vitală ca membrii Alianţei să-şi menţină şi consolideze sprijinul'' pentru Kiev, în contextul în care situaţia din teren este ''dificilă'' din cauza bombardamentelor ruse asupra oraşelor şi infrastructurii energetice ucrainene.