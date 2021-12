Război civil la FCSB: Șeful ultrașilor anunță că suporterii s-au săturat de Gigi Becali

Conflictul dintre suporterii FCSB și patronul clubului ia amploare. În timpul celui mai recent meci disputat de FCSB contra Gaz Metan Mediaș, partidă câștigată de roș-albaștri cu 1-0, suporterii FCSB au început să scandeze cuvinte dure la adresa patronului Gigi Becali. Suporterii l-au înjurat pe patron și i-au cerut să vândă clubul. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a spus la Radio Sport 1 că suporterii FCSB nu își vor revizui comportamentul până când nu vor vedea o schimbare din partea finanțatorului pe care l-a acuzat de faptul că nu îi mai pasă de fanii echipei.

„Ce ați văzut la Mediaș este dovada că suporterii s-au săturat. Mulți nu mai rezistă. Dacă Gigi este indiferent față de suporteri, de ce ne-ar interesa ce se întâmplă la adresa lui Gigi Becali? Așa va fi până când își schimbă comportamentul față de noi. Echipa noastră nu a fost mai întâi cumpărată de Becali și apoi am venit noi. A fost exact invers. Gigi ne-a găsit alături de echipă. Nu noi trebuie să ne revizuim comportamentul, ci Becali. Respectul se câștigă. Respectă și ești respectat. Noi suntem cei care mergem peste tot alături de echipă, cei care am dat zăpada cu Villarreal. El nici nu mai vine la meciuri”, a declarat Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord a FCSB.

Tensiunile dintre Gigi Becali și suporterii de la FCSB au început în momentul în care patronul roș-albaștrilor l-a criticat în repetate rânduri pe Edi Iordănescu, fapt ce a provocat, în cele din urmă, despărțirea de tehnician.

Suporterii i-au transmis lui Gigi Becali, prin vocea liderului ”Peluzei Nord”, Gheorghe Mustață, că vor să cumpere clubul.

Inițiativa fanilor nu a avut, însă, nicio finalitate, deși Gheorghe Mustață anunța că a găsit un om de afaceri hotărât să plătească cele 10 milioane de euro pe care le cerea Gigi Becali pentru a renunța la club.