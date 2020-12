RĂZBOI deschis în PNL - Președintele CJ Cluj, atac la adresa lui Orban: Sunt impotenți politic! Nulități politice

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, lansează un atac extrem de dur la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, și a apropiaților acestuia din PNL. Tișe susține că există lideri ai PNL care sunt ”impotenți politic”, dar care vor să pună stăpânire pe organizația PNL Cluj, cea mai performantă filială a PNL.

„Legat de reprezentarea în Guvern a organizațiilor din Ardeal. În concret – organizația Cluj.

Nu îmi amintesc să fi discutat în organizația Cluj susținerea vreunei persoane pentru postul de ministru. Or să se fi supus la vot. Supunerea la vot în partid, a nominalizărilor, este o practică democratică, așa cum am fost supuși votului atât eu cât și primarii când am candidat la primării sau consiliul județean.

Cineva crede că, prin susținerea unor persoane peste organizația Cluj, va reuși să pună mâna pe filiala Cluj. Ca și cum partidul acesta este doar al lor.

Așa știu să facă politică, pentru că așa au făcut toată viața și pentru ca altfel nu pot, fiind impotenți politic.

Organizația Cluj, dincolo de faptul că este cea mai performantă din țară, nu va putea fi condusă niciodată de nulități politice!” a declarat Tișe.