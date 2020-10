Război deschis în USR: Senator acuză un 'grup electoral organizat' care elimină din joc orice indezirabil

Senatorul USR Dan Lungu acuză conducerea filialei din Iași că folosește metoda „autobuzul” pentru a desemna anumiți candidați pentru alegerile parlamentare. „Cancer al cumetriilor de partid” este diagnosticul pus de senator.

USR şi PLUS şi-au desemnat la Iaşi candidaţii pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Lista la Senat va fi deschisă de către Marius Bodea (USR), el fiind urmat de Cristi Berea (PLUS) şi Cristina Fântână (USR). La deputaţi, lista va fi deschisă de către deputatul Cosette Chichirău, lider al filialei judeţene USR Iaşi. Pe locul doi se situează Monica Berescu, preşedinte PLUS Iaşi, iar pe locul trei Filip Hăvârneanu (USR). Sunt considerate eligibile locul unu la Senat şi primele două poziţii la deputaţi. Totuşi, liderii USR-PLUS Iaşi speră ca şi al treilea loc la deputaţi să fie eligibil. Actualul senator USR Dan Lungu ocupă locul cinci la Senat, poziţie neeligibilă. Candidaţii USR au fost desemnaţi prin votul membrilor filialei, în timp ce PLUS şi-a nominalizat candidaţii în forul de conducere al organizaţiei de Iaşi.

Redăm punctul de vedere al senatorului USR Dan Lungu:

„Deși transformată deja într-un mecanism cunoscut în partid la nivel național și reclamată în mod repetat la forurile competente, aceasta nu este sancționată și riscă să se transforme într-un adevărat cancer al cumetriilor de partid. Metoda autobuzului este o metodă care a fost folosită în alegerile interne ale USR și ea nu poate fi pusă în practică decât de cei aflați la conducere. În principiu, funcționează așa: se aduce în partid un grup de oameni siguri, cu ajutorul cărora se controlează votul prin faptul că toți urmează să voteze urmând orbește o listă primită - un grup electoral organizat, am putea spune. El este format în principiu de membri ai familiei, rude, angajați, vecini de bloc, prieteni vechi fără un interes politic, dar dispuși să dea o mână de ajutor în numele camaraderiei. Cei mai mulți dinte ei sunt admiși ca membri cu câteva luni sau săptămâni înainte de alegeri. Unii rămân în conservare și pentru alte alegeri, alții dispar, urmând a fi înlocuiți la următoarele alegeri.

Rudele și prietenii, în fruntea listelor de delegați și candidați

Majoritatea membrilor din autobuz nu participă la viața internă de partid, nu sunt prezenți pe grupurile de dezbateri și de comunicare, nu dau nicio mână de ajutor în campanie, nu strâng semnături. Ei au fost aduși exclusiv pentru a vota. Numele unora nici măcar nu este cunoscut decât de cei din conducere, fiindcă registrul electoral și procesele verbale cu admiterea membrilor sunt ținute la secret, sub pretextul protecției datelor personale. Absenți și bine ascunși de către conducere, acești membri fantomatici par că se află într-un «autobuz cu geamuri fumurii», dincolo de care membrii obișnuiți nu pot vedea nimic. Ei nu coboară de acolo decât în ziua alegerilor, când primesc o listă cu nume pe care trebuie să le voteze. Asta se poate vedea ușor după aceea în buletinele de vot, când putem constata că aproape o sută dintre ele au fix aceeași configurație a opțiunilor bifate, ceea ce statistic este imposibil.

Desigur, nu e nimic ilegal să-ți inviți mama, rudele sau prietenii să adere la partidul din care faci parte, dar când toate aceste persoane sunt absente din viața partidului și nu apar decât în ziua votului, ba chiar mai mult, unele se află în fruntea listei de delegați sau de candidați, avem o problemă. Una de concurență neloială. În fond, avem de-a face cu o construcție premeditată a inegalității de șanse a membrilor de bună credință. Or, asta nu e politica altfel pe care o proclamăm. În plus, procedeul anihilează pluralismul și libera exprimare, ceea ce practicat la nivel macro ar duce la dictatură.

Toți acești membri din autobuz nu doar că sunt absolut neinformați cu ce se întâmplă în partid, dar ei nu sunt accesibili candidaților pentru a li se aduce la cunoștință programul electoral. Sub pretextul GDPR, nu se pune la dispoziție adresa de mail sau numărul de telefon, iar la dezbateri pur si simplu nu sunt invitați. E greu să convingi pe cineva căruia nu ai posibilitatea să-i adresezi un cuvânt. Ca să nu spun că e imposibil să convingi pe cineva care nu știi că există.

Abuzuri ignorate în proporție de 90%

Constituirea autobuzului de către cei aflați la conducere se face simultan cu controlul atent al noilor intrări în partid: de exemplu, cei care sunt suspectați a avea prea mulți prieteni comuni pe rețelele de socializare cu membrii USR din opoziție sunt amânați cu admiterea. Dacă mai scapă înăuntru independenți, sunt atent informați despre cât de răi sunt cei din opoziție. În fine, metodele de control și îndoctrinare sunt mai multe, nu le inventariez pe toate.

Desigur, toate acestea sunt posibile printr-un șir lung de mici sau mari abuzuri. Chiar reclamate la forurile competente din partid, aceste abuzuri sunt ignorate în proporție de 90%. Lipsa justiției din partid nu face decât să încurajeze proliferarea autobuzelor de vot, iar un șir lung de ilegalități care par minore se transformă într-un adevărat cancer al cumetriilor de partid. În fond, tolerarea abuzurilor face ca un fapt normal – să-ți inviți rudele și prietenii în partid – să se transforme într-un mecanism nedemocratic, prin instrumentalizarea unor oameni și ale unor relații frumoase cum sunt rudenia sau prietenia. Dacă justiția din partid nu-și va face treaba, micile celule canceroase ale abuzurilor din filiale se vor transforma în metastaze”, a explicat Dan Lungu, senator USR de Iași, într-un comunicat de presă.