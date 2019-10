Război economic între autoritățile maghiare și Coca-Cola: 'Reclamele în care apar cupluri de același sex, 'dăunătoare moral'

Autoritățile maghiare denunță reclamele Coca-Cola în care apar cupluri de același sex, susținând că "pot afecta dezvoltarea fizică, mintală și emoțională a copiilor", în timp ce compania de băuturi se apără, declarând că promovează principiul egalității, potrivit Pink News, anunță MEDIAFAX.

Producătorul de băuturi a primit, în luna august, reclamații din partea partidului conservator naţionalist al premierului ungar Viktor Orban, Fidesz, în care erau denunțate reclamele pentru Coca-Cola Zero. În reclame apar cupluri de același sex și sloganul "zero zahăr, zero prejudecată".

Potrivit presei maghiare, companiei Coca-Cola i s-a emis o amendă, din cauza unei presupuse încălcări a unei legi ce se aplică conținutului materialelor și mesajelor publicitare. Reclamele ar trebui interzise pentru "protecția copiilor și a minorilor", potrivit Index.hu, citată de publicația Pink News.

Într-o scrisoare, oficialii maghiar au acuzat compania de băuturi că a încălcat o prevedere legislativă care interzice reclamele ce "pot afecta dezvoltarea fizică, mintală și emoțională". Oficialii cer companiei "să sisteze reclamele, ce dăunează dezvoltării fizice, mintale și emoționale a copiilor și a minorilor".

Potrivit publicației 24.hu, compania Coca-Cola a fost amendată cu 1.500 de euro (500.000 de forinți).

Reprezentanții filialei Coca-Cola din Ungaria au declarat că se gândesc la următorii pași pe care trebuie să îi facă, din moment ce reclamele promovează principiul egalității.

"Credem că toți suntem egali, în pofida naționalității, religiei, genului, vârstei, etniei, limbii, punctelor de vedere. Credem că atât heterosexualii, cât și homosexualii au dreptul să își manifeste iubirea față de cei pe care îi îndrăgesc. În reclamele noastre, subliniem principiile pe care le reprezentăm, precum credința în egalitatea oamenilor. Credem într-o lume fundamentată pe valori, unde fiecare este liber să trăiască fericit", au declarat, în august, reprezentanții companiei.

István Boldog, deputat în Adunarea Națională a Ungariei, a declarat că boicotează compania, îndemnându-i și pe ceilalți cetățeni să îl urmeze.

"Până nu elimină reclamele provocatoare din Ungaria, nu le voi mai consuma produsele. Le cer tuturor celorlalți să facă același lucru!", a scris, deputatul pe rețeaua de socializare online Facebook.

Totodată, o petiție a fost inițiată în luna august de grupul ce denunță comunitatea LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali) CitizenGo. Petiția a înregistrat 42.000 de semnături în favoarea retragerii reclamelor companiei Coca-Cola.

"Reclamele cu homosexuali apar pe străzile orașului, în locuri în care copiii le pot vedea. Aceste reclame sunt comune în Europa de Vest. În țara noastră, încă putem opri procesul. Dacă societatea maghiară acceptă reclamele, vor fi demarați tot mai mulți pași în această direcție", au scris inițiatorii petiției.