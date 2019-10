Andrei Caramitru DĂ USR de GOL: adevăratul motiv pentru care USR NU votează guvernul PNL

Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, analizează opțiunile pentru guvernare după ce Guvernul Dăncilă a picat prin moțiune de cenzură joia trecută. Caramitru explică și de ce USR nu vrea să voteze guvernul girat de PNL.

"Exista 3 scenarii mari și late:

1) o guvernare care vrea sa facă reforme. Testul e in parlament la legea privind alegerile in 2 tururi de scrutin. Și la acceptul condițiilor noastre de reformă. Se pot trece intr-o zi dacă celelalte partide chiar vor sa repare ceva din dezastrul actual

2) O guvernare ineptă și impotentă sub brandul PNL, dar fără susținere din parlament pentru reforme. Care nu ar face absolut nimic. Zero. Ar fi identic cu situația actuală. Schimbam un premier de paie cu altul. Mare chestie. Doar că ar aduce pe cai mari PSD-ul peste un an. Nu scăpăm așa de PSD niciodată.

3) Sa stea Vasilica încă 3 luni dar fără sa poata face nimic rău, ca prim ministru demisionar, și după sa facem anticipate. Și sa începem schimbarea României cu un mandat clar și un parlament bun. Nu e un dezastru - ca nu noi am numit-o pe Vasilica prim ministru din prima. Vina e la Iohannis pentru primul ministru analfabet pe care îl avem deja de aproape 2 ani. Ce mai contează 3 luni in care nu poate face nimic?

Opțiunea 2 este cea mai rea. Cea mai nenorocită. E ajutorul perfect pentru PSD. Li s-ar mai da - iar - o șansă sa câștige alegerile la anul. De ce am susține așa ceva? Și sa mai și girăm dezastrul?

E uite ca nu. Nu și nu și nu și nu. Pot urla toate televiziunile și marii “analiști”. Sa urle până obosesc. Prin ei urlă de disperare sistemul. Ghinion", a scris pe Facebook Andrei Caramitru.