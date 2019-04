Război în PSD București - Consilierul general Orlando Culea a fost EXCLUS din partid: este ILEGAL! Am făcut plângere penală

Războiul din PSD București este departe de a se fi terminat, în ciuda faptului că Liviu Dragnea și Gabriela Firea au dat semne de împăcare. Consilierul general al PSD în Primăria Capitalei, Orlando Culea, principalul critic al primaruui general, a fost exclus din partid pentru că nu a votat un proiect al PSD în Consiliul General. Acesta susține că decizia de excludere este ilegală și a depus plângere penală.

”Excluderea a venit în urmă cu trei săptămâni, dar decizia mi-a fost comunicată în urmă cu o săptămână. Motivul pe care ei l-au invocat este că nu am respectat disciplina de partid. Totul a plecat de la faptul că nu am dorit să votez un proiect prin care Primăria Capitalei dă un imobil către Institutul Ellie Wiesel. Primăria a dat o clădire către Institut în anul 2016, dar în anul 2018 instanța a anulat-o. Acum, au repus pe ordinea de zi același proiect, în aceeași formă și a-l vota însemna să comitem o ilegalitate. Eu și încă un coleg ne-am opus, dar să știți că și restul consilierilor PSD gândeau la fel, însă au votat pentru că au mizat pe faptul că nu va trece la votul din Consiliu. Eu le-am zis că disciplina de partid merge până la limita legii, nu mai departe”, a explicat Orlando Culea, pentru STIRIPESURSE.RO.

Culea susține că a fost exclus ilegal din PSD și a formulat plângere penală.

Eu, de fapt, n-am fost exclus pentru că s-a întrunit Biroul organizației locale și toți membrii s-au abținut. A doua zi s-a întrunit PSD Sector 2 și au zis că, de fapt, se votase pentru excludere. Am primit o hârtie prin care mi se comunică excluderea, dar este semnată cu bară, nu știu cine a semnat-o. Am atacat aceste decizii și am formulat o plângere penală împotriva celor vinovați. Nu știu cine a semnat, tocmai de aceea voi lăsa procurorii să investigheze și să afle adevărul. Am contestat și la Comisia de Etică, care nu există nici la nivelul PSD Sector 2, nici la nivelul PSD București”, a mai spus Culea.

Orlando Culea s-a remarcat ca un critic vehement al primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. El a fost portavocea atacurilor venite din PSD, în perioada în care Gabriela Firea era în război cu Liviu Dragnea.