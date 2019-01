Război între Guvern și primari din cauza banilor. Robert Negoiță: Administrația publică locală este profund subfinanțată. A fost afectată funcționalitatea

Primarii din România acuză Guvernul României de tărierea fondurilor, susținând că administrația publică locală este subfinanțată. Robert Negoiță, președintele Asociației Muncipiilor din România, a declarat, înainte de întâlnirea primarilor cu premierul, că anul trecut au fost afectate investitiile si functionalitatea primariilor din cauza lipsei de fonduri.

"De 2 luni tot facem adrese catre guvern ca sa discutam despre buget. Doamna prim ministru ne-a facut o invitatie. Dansa mi-a spus ca vine.

E un subiecte foarte important. Discutam despre administratia publica din Romania. Administratia publica locala este profund subfinantata

Speram sa gasim acea forma in care statul roman sa functioneze. Au fost afectate investitiile si in multe situatii a fost afectata functionalitatea primariilor. Nu stiu sa va spun acum exact ce a insemnat pierderea de anul trecut. Pe Bucuresti nu s-a taiat foarte mult, ci din tara.

De la noi s-a taiat mai putin. In primariile din tara s-a taiat intr-un mod radical. 70 % din serviciile publice sunt asigurate de primarii

Iluminat, transport, zone publice, termoficare, asistenta sociala, strazile, toate sunt gestionate de adm publice locale. Suntem cea mai subfinantata din Europa. Cota minima ca sa nu pierdem bani raportat l a 2017 ca este de 66 la suta, dar consider ca e putin", a declarat Robert Negoiță.