Război Israel-Hamas: Familiile ostaticilor deţinuţi de Hamas cer ajutor Congresului SUA

Familiile ostaticilor israelieni răpiţi de Hamas la 7 octombrie au lansat marţi un apel la ajutor pentru eliberarea celor dragi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute în Congresul SUA la Washington, potrivit France Presse.

"Nu ştim care este starea lor de sănătate, nu mai am nimic, astfel încât am nevoie de ajutorul dumneavoastră", a declarat Doris Liber, care nu are nicio veste despre fiul ei Guy Iluz (26 de ani), de la atacul în care Hamas a luat peste 240 de persoane ostatice.

Fiul său participa la festivalul de muzică unde câteva sute de persoane au fost ucise sau rănite în atacul grupării islamiste palestiniene.Doris Liber a stat alături de alte familii israeliene care au rude ostatice şi mai mulţi aleşi republicani care le-au invitat să discute cu presa."SUA sunt cel mai bun aliat (al Israelului) şi sunt atât de mândră să fiu americană, precum şi israeliană", a declarat mama lui Guy Iluz."Mă rog, ceea ce nu făceam înainte, dar vă rog să mă ajutaţi", a spus ea, adresându-se autorităţilor SUA.Peste 1.400 de persoane au fost ucise în 7 octombrie în Israel, majoritatea fiind civili omorâţi în acea zi de comandourile Hamas, potrivit autorităţilor israeliene.Ca represalii, Israelul a declanşat un război pentru "anihilarea" Hamas, bombardând fără încetare Fâşia Gaza şi pătrunzând adânc în teritoriul palestinian. În urma bombardamentelor israeliene în Gaza, peste 10.000 de persoane, inclusiv peste 4.000 de copii, au fost ucise, susţine la rândul său gruparea Hamas.Yonatan Lulu Shamriz spune că a trăit mai bine de 30 de ani în kibbutzul Kfar Aza, una dintre aşezările atacate de Hamas în 7 octombrie."Fratele nostru Alon a fost răpit" din kibbutz, a explicat el la conferinţa de presă de la Capitoliu, înainte de a-şi lansa propriul apel la ajutor şi acţiune."Avem nevoie de ajutor acum, nu ştim care este starea lor de sănătate. Este un apel la acţiune şi este ca un şoc electric. Nu doar pentru Israel, nu doar pentru comunitatea evreiască", spune el.Prezent la conferinţa de presă, noul lider ales al Camerei Reprezentanţilor, republicanul Mike Johnson, şi-a reiterat sprijinul pentru Israel şi a mulţumit familiilor ostaticilor israelieni "pentru curajul şi disponibilitatea lor de a-şi împărtăşi istoriile cutremurătoare".