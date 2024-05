VIDEO - Protestatari israelieni au blocat și ars camioane care duceau mâncare pentru palestinienii din Gaza

Camioanele, care au fost atacate la punctul de control de la Tarqumiya, la vest de Hebron, veneau din Iordania şi se îndreptau spre Fâşia Gaza, unde zeci de mii de palestinieni se confruntă cu penuria de alimente şi ajutoare. Casa Albă a condamnat atacul, descriind „jefuirea” convoaielor de ajutoare ca fiind „un scandal total”.

Grupul care se pare că se află în spatele protestului a declarat că demonstra împotriva detenţiei continue a ostaticilor israelieni în Gaza. Imagini neverificate distribuite pe reţelele de socializare arată cum protestatarii răsturnau cutii din camioane pe jos şi le călcau în picioare după ce acestea cădeau. Unele videoclipuri par să arate vehicule incendiate mai târziu în cursul serii. BBC nu a reuşit să verifice independent aceste imagini.

Potrivit rapoartelor din presa israeliană, grupul de activişti Tzav 9 a fost responsabil pentru organizarea protestului. Rapoartele din presa israeliană îl descriu ca fiind un grup de dreapta care încearcă să oprească transferurile de ajutor umanitar în Gaza în timp ce ostatici israelieni sunt ţinuţi acolo. O protestatară a declarat pentru agenţia de ştiri AFP că se afla luni la punctul de control pentru că a auzit că camioanele cu ajutoare erau „în drum spre mâinile Hamas, care încearcă să ucidă alţi soldaţi şi alţi cetăţeni israelieni”.

