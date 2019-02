Război TOTAL: Gabriela Firea o DESFIINȚEAZĂ, punct cu punct, pe Sorina Pintea

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur la adresa ministrului Sănătății, Sorina Pintea. Ea a taxat modul în care Sorina Pintea a gestionat criza apei potabile din București și menționează că ea nu ține partea nimănui în acest scandal.

„La ora opt am vorbit cu DSP, care mi-au spus că este puțin depășită concentrația de clor, dar sub nici o formă nu este un pericol public, este doar un ușor miros și există o albire a apei. Apa este potabilă și nu sunt probleme. Asta era la ora 20:00. La ora 22:00 am fost sunată de doamna ministru Sorina Pintea și mi-a spus la fel, că nu sunt probleme, dar trebuie să emită un comunicat de presă.

Comunicat de presă în care spunea că apa nu trebuie băută și să nu se spele cetățenii cu ea. A doua zi a coincis seria de conferințe de presă ale doamnei ministru cu ședința Consiliului General de la Primăria Municipiului București. Întâi a ieșit public și a spus că sunt probleme, și că recomandă, cuvânt criticat de toată presa. Tu ca ministru nu recomanzi: spui că e bună sau e rea! Informezi! Apa e bună sau nu de băut! Întâi a spus că este rezervată și că recomandă să nu se bea și să nu se spele oamenii cu ea, apoi am ieșit eu în conferință de presă și reprezentanții operatorilor de apă și am spus că am trimis scrisoare către CSAT, serviciile secrete și Guvern. Trebuie să știm adevărul și eu nu țin partea nimănui. Dacă a greșit operatorul trebuie să plătească, dacă a greșit ministerul Guvernul să ia măsurile ce se cuvin.

A ieșit cu capul în pământ cu două doamne de la DSP spunând, de față cu toată presa, dar unde am spus eu că apa nu e potabilă?

Se contrazice la distanță de două ore! Iar azi a ieșit senină să spună că m-a sunat și m-a informat. Eu stau și mă întreb: este normal așa ceva? Trebuie permament ca unii din guvern să creeze sentimentul că Bucureștiul este un oraș în care este greu să trăiești, că situația este insuportabilă...”, a precizat primarul general al capitalei, Gabriela Firea, la B1TV.

Potrivit ministrului sănătății, după comunicatul Ministerului privind calitatea apei, au fost sesizări privind reacțiile adverse apărute în urma folosirii apei de la robinet. Totodată, Pintea a mai precizat că a sunat-o pe Gabriela Firea pentru a o informa cu privire la informațiile pe care le deține Ministerul Sănătății, relatează Mediafax.

„Ulterior prelevării probelor și obținerii rezultatelor, furnizorul a spous cp dorește spă facă echipe comune. Era prea târziu, după ce spusese că refuzase. Parametrii pe care inspectorii de sănătate publică i-au colectat în acea seară, dimensiunea, i-a pus pe gânduri. (...) Am analizat posibilele efecte pe care utilizarea apei cu nivel de clor ridicat o pot avea asupra sănătății oamenilor. (...) În urma discuției cu specialiștii, am făcut comunicat de presă care se mulează pe comunicarea pe care DSP a făcut-o Ministerului Sănătății. Înainte ca acest comunicat să ajungă în spațiul public, am luat legătura telefonic cu primarul general Gabriela Firea, pe care am informat-o despre măsurile pe care Ministerul Sănătății le va dispune”, a mai explicat Sorina Pintea.