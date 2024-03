Război total între Ilan Laufer și AUR: „A lins clanța la AUR ca să îl primim“ / „Coldea poate să își ia păpușa acasă“

Scandal total în AUR. Ilan Laufer, liderul Forței Identității Naționale, a anunțat că partidul său se distanțează de George Simion și de Alianța AUR. Laufer îl acuză pe Simion că tratează cu dispreț toți partenerii și că inițiativele sale ar putea avea consecințe negative asupra mișcării suveraniste pe termen lung. La acuzațiile lui Simion a reacționat și deputatul Marian Cucșa, ex-ALDE, actual președinte al Partidului Republican, membru al Alianței AUR, care l-a acuzat pe acesta că este „o conservă coldistă“ și că ar fi, de fapt, un infiltrat al serviciilor.

VEZI ȘI: Probleme mari pentru George Simion: Ilan Laufer rupe alianța cu AUR și lansează acuzații incendiare

Scandalul din interiorul AUR a mers și mai departe în această seară unde, în platoul Antena 3-CNN, au curs acuzațiile din toate cele trei părți: Ilan Laufer, AUR și Marian Cucșa. Laufer a acuzat că Simion și-ar fi adus „amantul“ în această alianță, făcând aluzii la adresa lui Marian Cucșa. La rândul său, deputatul AUR Dan Tănasă acuză că „oamenii politici au tot interesul să decridibilizeze AUR“, făcând referire că Laufer a făcut parte atât din PSD, cât și din PSD. Acesta la rândul său se apără și afirmă că „securiștii strigă securiștii“.

VEZI ȘI: Liderul Partidului Republican: Conservele lui Coldea au ieșit la atac pentru a distruge AUR

Iată o parte din dialogul incendiar purtat în această seară în platoul Exces de putere de la Antena 3.

Ilan Laufer: Uitați ce zice domnul Simion, că eu sunt o conservă coldistă.

Dan Tănasă: Poate Coldea L-a trimis pe domnul Laufer.

Ilan Laufer: Așa spune: securiștii strigă securiștii. Cam asta se întâmplă aici...

Adrian Ursu: Ce test a picat domnul Ilan Laufer?

Dan Tănasă: În primul rând a picat testul demnității umane, a lins clanța la AUR de foarte multe ori până să îl primim, să vedem ce face. A picat primul test al demnității.

Marian Cucșa a intervenit în legătură directă, prin telefon.

Adrian Ursu: Cine v-a scris textul care zice dl Laufer că nu a fost conceput de dumneavoastră... în care ați formulat diverse acuze la adresa domnului Laufer...

Marian Cucșa: Făceam parte din comisia SRI (...) Noi controlam SRI-ul la momentul respectiv și știți bine lupta și ce am făcut prin desecretizarea protocoalelor și așa mai departe. Dar mai multe acuze la care vreau sa fac referire: in primul rând domnul din platou (n.r. Ilan Laufer) a făcut niște acuze legate de niște chestiuni personale, de natură sexuală și îl îndemn să aducă dovezi pentru că îl voi acționa în instanță. Așa ceva nu se poate să spună public într-o emisiune.

Ilan Laufer: Nu am făcut nicio afirmație. Am zis că și-a pus amanta ...asta poate să fie și o relație de prietenie, nu am făcut o acuză sexuală.

Oana Zamfir: Aveți amante bărbați, domnule Laufer, așa vă alintați prietenii? Amanta mea, ce mai face Ionele? Domnule Laufer, dacă știam că aici ajunge dialogul din această seară, nu ați fi fost în veci în acest platou. (...)

Adrian Ursu: Domnule Cucșa, care este resortul acestei relații apropiate, acestei influențe de care sunteți acuzat asupra lui George Simion?

Marian Cucșa: construiesc acest pol suveranist alături de George Simion, prin încredere, determinare și seriozitate. Faptul că există respect între doi oameni, care au principii și valori comune... nu permit nimănui să facă acuze de natură efectiv abjectă.

Oana Zamfir: A fost acuzat Simion că se retrage cu orele „ca să ia lumină“. Dumneavoastră știți de unde „ia lumină“ Simion: de la Dumneavoastră? Simion pleacă și câte cinci ore de la partid, cum zice Laufer?

Marian Cucșa: Pleacă pe teren pentru că are întâlniri foarte multe cu românii, în toate județele din țară. În foarte multe județe mergem împreună și construim acest pol suveranist.

Ilan Laufer: Cine v-a dat acest text, domnule Cucșa? Să faceți niște acuzația acolo care nu au nicio legătură cu realitatea. Sunteți crescuți de securiști și îmi spuneți mie că sunt conserva lui Coldea?! Uitați-vă la textul pe care l-ați postat astăzi. Nu vă este rușine? Protocolul de ce nu a fost respectat, domnule Cucșa?

Dan Tănase: Vreau doar să spun că domnul Coldea poate să își ia păpușa acasă. Am mirosit-o, am dibuit-o. Domnul Coldea poate să își ia păpușa acasă.