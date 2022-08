'Războiu' Vogue!

Din pacate, populatia Ucrainei este condusa de un mascarici, un pion al celui mai influent oligarh de presa din Ucraina, devenit un propagandist de mana a doua. Este folosit precum un fotomodel ratat, destinat sa convinga oamenii sa doneze precum la teledonurile sociale din anii 90.

De cand a inceput razboiul, Micul Erou cu aere de Churchill, nu a facut altceva decat sa cerseasca bani, arme si sa aiba nenumarate aparitii in tot felul de emisiuni, festivaluri si mai recent, reviste de fashion!

Este evident pentru toata lumea ca joaca intr-o partitura setata in Occident cu pretul viitorului pentru Ucraina. Dar ce conteaza asta, cand marele actor poate oricand sa se izoleze in Vest. Fie este vorba de Schwab si mica lui gasca de minioni, care isi doresc ca Ucraina sa nu mai exporte nimic catre Europa pentru a genera o criza alimentara. Sau poate este vorba de gasca lui Biden, care incearca sa isi vanda tigaile pe banii prostilor care doneaza, pentru ca Ucraina sa lupte in continuare cu armata rusa. O armata descrisa batjocoritor de presa occidentala, presarata cu soldati tineri si nepregatiti, mai tot timpul beti, care pierde in fiecare saptamana zeci de tancuri si avioane. Aceasta armata “penibila” este condusa doar de generali incapabili, si totusi in mai putin de 6 luni au reusit sa ocupe toate teritoriile pe care si le-au dorit la inceputul razboiului.

Micul clovn din functia de conducator suprem al armatei ucrainiene nu a reusit decat sa ne prezinte vreo trei modele de tricouri kaki si o pereche de sneakersi. Acesta este razboiul modern si asa arata eroii moderni in viziunea Vestului. Cred ca este singurul om din istoria tuturor razboaielor moderne, care „face” razboiul in adidasi si in tricou cu maneca scurta. Mafiot pana la capat! O data cu aparitia in Vogue, revista de fashion numarul 1 in lume, Zelensky si nevasta au dovedit inca o data cat de rupti sunt de realitate. Ce trist si macabru pentru acest popor imens al Europei. Acest clovn se comporta de parca incearca sa obtina si el un contract cu Hugo Boss pentru uniforme noi, precum un dictator in WWII...cine stie? Penibil.

Tot ce a facut Zelensky de la inceputul acestui razboi, in cele 155 de zile de conflict armat, a fost sa apara in fiecare zi pe social media. Fie inconjurat de oamenii din anturajul sau, fie alaturi de soldati imbracati impecabil ca pentru o parada de ziua nationala, fie sa vorbeasca in fata Congresului American, fie la World Economic Forum, fie in Parlamentul European, fie la premiile de la Cannes sau la Grammy...mai avea putin si aparea si la rubrica Teleshop sa vanda tigai si saltele.

Razboiul lui Zelensky nu este pe front, acolo unde lupta oamenii cu adevarat curajosi, si unde au murit peste 14.000 de soldati si civili ucrainieni! Razboiul micului Churchill este pa social media, acolo unde incearca sa isi creioneze imaginea unui erou. De cateva saptamani a scos-o si pe Olena la vedere, probabil nereusind sa faca fata singur, tuturor evenimentelor ce trebuie onorate, conform contractelor. Atunci cand faci plasare de produse sau publicitate mascata, pe langa banii pe care ii primesti pentru asta, trebuie sa mergi si la evenimentele „sponsorului”. Doar asa se creeaza un produs credibil si o legatura profesionala de succes.

In 155 de zile de la inceputul razboiului, Zelensky nu a cerut decat arme, munitie si bani! Mai nou si sotia lui a cerut in fata Congresului American, arme si 150 de miliarde de dolari ajutor pentru armata ucraineana! In timp ce soldatii ucrainieni sunt capturati cu sutele, orase si teritorii intregi trec sub steagul Rusiei, generalii armatei ucrainiene sunt arestati si condamnati pentru tradare, Zelensky si sotia lui, apar imbracati si machiati impecabil, avand in spate scene de razboi montate peste un ecran verde! O indecenta fata de propriul popor,care se zbate in saracie si sufera din cauza unui impostor ghidonat de la Washington. La final, inchid cu un proverb turcesc care exprima perfect situatia din Ucraina: „Cand un clovn ajunge sa conduca un regat, el nu devine rege, ci regatul sau devine un circ!”

Comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App