Războiul cerealelor! Contrar Ucrainei, Rusia se plânge că nu mai are unde să depoziteze o recoltă istorică de grâu

Rusia ar putea recolta în acest an o cantitate record de 100 de milioane de tone de grâu, potrivit firmei de consultanţă SovEcon, însă grâul se acumulează în silozurile locale deoarece Rusia are probleme în a exporta mari cantităţi de cereale, transmite Bloomberg. Precizăm că Guvernul de la Kiev se aşteaptă ca producţia de cereale să scadă cu aproape 40% în acest an, comparativ cu 2021, după ce fermierii au avut probleme cu obţinerea de îngrăşăminte sau au lăsat terenurile necultivate din cauza războiului.

Fermierii ruşi se pregătesc să termine de strâns o recoltă abundentă de grâu, graţie unor condiţii meteo bune pe tot parcursul verii. În mod normal, o recoltă uriaşă în cel mai mare exportator mondial de grâu ar duce la scăderea preţurilor pe piaţa mondială. Însă până acum în acest sezon, taxele la export impuse de Guvernul de la Moscova şi problemele de logistică rezultate din războiul Rusiei în Ucraina păstrează acasă o cantitate mai mare decât de obicei."De mai multe luni, depozitarea a fost o problemă pentru unii fermieri. Nu am mai văzut ceva similar după 2017-18", a declarat directorul operaţional de la SovEcon, Andrey Sizov.Preţurile la grâul rusesc de export au devenit recent mai competitive în raport cu grâul din alte zone precum Franţa şi SUA, ceea ce înseamnă că livrările ar putea creşte. Preţurile mari şi problemele cu livrarea cargourilor ruseşti, în condiţiile în care unele companii de asigurări şi bănci refuză materiile prime ruseşti după invadarea Ucrainei, au limitat exporturile la începutul acestui sezon. Chiar dacă exporturile de alimente ruseşti nu sunt vizate de sancţiuni, unele instituţii sunt reticente la ideea de a face afaceri cu Rusia ca urmare a sancţiunilor.Preţul grâului pe piaţa mondială a explodat după ce blocada rusească asupra porturilor ucrainene a paralizat exporturile de grâu ale Ucrainei, ceea ce împins în sus preţurile la alimente. Deşi un acord pentru deblocarea porturilor ucrainene, convenit în luna iulie, a ajutat la reducerea preţurilor, escaladarea războiului din Ucraina a readus preţul grâului la nivelul la care era înainte acordului.Consiliul Internaţional al Cerealelor (IGC) şi-a majorat şi el joi estimările privind recolta de grâu a Rusiei, cu aproape şase milioane de tone, dar cu toate acestea nu se aşteaptă ca această producţie suplimentară să părăsească Rusia astfel că şi-a menţinut nemodificate prognozele de export la 36,5 milioane de tone."Această recoltă uriaşă nu se traduce în exporturi uriaşe", a concluzionat directorul operaţional de la SovEcon, Andrey Sizov.