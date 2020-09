Războiul China-Sua merge mai departe: Companiile chineze, un nou motiv de scandal

Beijingul a acuzat marţi Statele Unite că se folosesc de preocupările legate de "securitatea naţională" ca o scuză pentru a acţiona împotriva companiilor chineze, într-un răspuns dat la câteva zile după ce Pentagonul a enumerat încă 11 firme chineze ca fiind deţinute sau controlate de armată, relatează Reuters, potrivit AGERPRES.

"Nu cred că acest tip de comportament va fi de vreun folos SUA", a declarat marţi purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying, într-un briefing de presă cotidian.

Statele Unite "au abuzat în mod repetat de conceptul de securitate naţională, au întrebuinţat necorespunzător puterea naţională şi au persecutat anumite companii chineze", a spus ea.

Companiile chineze respectă reglementările şi principiile pieţei, a adăugat ea.

Pentagonul a enumerat vineri 11 companii, inclusiv gigantul de construcţii China Communications Construction Co, China Three Gorges Corporation Limited, Sinochem Group Co Ltd şi China Spacesat, ca având legătură cu armata chineză, punând astfel bazele unor posibile sancţiuni.

La începutul anului, un document al Departamentului Apărării al SUA a desemnat 20 de companii care operează în Statele Unite şi despre care Washingtonul susţine că au legătură cu armata chineză.

Această desemnare de către Pentagon nu declanşează sancţiuni, dar potrivit unei legi din 1999 ce permite compilarea listei, preşedintele poate impune sancţiuni care ar putea include blocarea tuturor proprietăţilor părţilor enumerate.