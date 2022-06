Războiul de mută în Marea Neagră: SUA trimit nave de război și rachete în Ucraina

Un oficial de la Casa Albă a confirmat, pentru Vocea Americii, faptul că SUA va trimite rachete cu rază lungă de acțiune în Ucraina, dar și nave militare care se conduc de la distanță.

Practic, războiul se va muta în Marea Neagră, iar SUA va oferi armament Ucrainei pentru a recuceri pozițiile în această zonă strategică.

În prezent, rușii controlează zona de coastă a Mării Negre, iar transporturile și rutele comerciale sunt blocate.

⚡️VOA: US and allies are working on supplying Ukraine with anti-ship missiles.



