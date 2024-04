Războiul ia amploare - Iran se pregătește să atace Israelul: CIA ar fi informat deja guvernul de la Iersusalim ( Presa )

Se pare că CIA a avertizat deja conducerea Israelului cu privire la iminența atacului. Informația nu a fost confirmată oficial.

Pe fondul rapoartelor care sugerează că Iranul ar putea ataca direct Israelul prin lansarea de rachete de pe propriul teritoriu, mai degrabă decât prin intermediul vreunui grup proxy, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și-au întărit miercuri dispozitivul de apărare aeriană și au chemat rezerviști în urma unei evaluări a amenințării, în timp ce Iranul se pregătește să se răzbune pentru lovitura din Siria.

Atât Iranul, cât și Hezbollahul, care îl reprezintă, au promis represalii împotriva Israelului în urma atacului de luni asupra unei clădiri consulare din apropierea ambasadei Iranului la Damasc, care s-a soldat cu moartea lui Mohammad Reza Zahedi, cel mai înalt oficial al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Siria, a adjunctului său, a altor cinci ofițeri IRGC și a cel puțin unui membru al Hezbollah.

