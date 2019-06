Răzvan Lucescu a PLECAT de la PAOK Salonic: oferta care l-a făcut să rateze participarea în Champions League

Clubul PAOK Salonic a anunţat oficial plecarea antrenorului Răzvan Lucescu, postând mesajul acestuia de rămas-bun. "Plec cu încrederea că PAOK are mentalitatea, puterea și clasa să continue să câștige trofee", spune românul, despre care presa a scris că a primit o ofertă din Arabia Saudită.

Citește și: Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, reacţie la achitarea lui Toni Greblă: 'Sistemul a vrut să arate că nu face Curtea ce vrea ea'

"Am petrecut aici cei mai buni doi ani din viața mea. Împreună am reușit să aducem din nou bucuria fanilor. Împreună am dovedit că avem puterea, ca oameni și ca echipă, să depășim dificultățile care ne-au apărut mereu în cale. Împreună ne-am învins rivalii și toate șemcheriile încercate de aceștia împotriva noastră. Este de datoria mea să le mulţumesc în primul rând lui Ivan Savvidis şi familiei sale pentru încrederea şi dragostea lor pentru PAOK, lui Makis Gagatsis, Mariei Goncareva şi întregii conduceri pentru cooperare, tuturor celor care au muncit zi de zi alături de mine la baza de pregătire, pentru dăruire.

Le mulțumesc, binențeles, fantasticilor mei fotbaliști și fiecărui suporter PAOK în parte pentru imensul lor sprijin și pentru încrederea în echipă, chiar și în cele mai grele momente. Plec cu încrederea că PAOK are mentalitatea, puterea și clasa să continue să câștige trofee, pentru că această echipă merită", se arată în mesajul lui Răzvan Lucescu, postat pe site-ul clubului PAOK Salonic.

Vineri, presa din Grecia anunţa că Răzvan Lucescu va pleca de la PAOK Salonic, antrenorul având o ofertă din Arabia Saudită, de la Al Hilal.

Răzvan Lucescu este antrenorul lui PAOK Salonic din 2017, iar în cele două sezoane petrecute aici a câștigat titlul de campion și două Cupe ale Greciei. Românul i-a adus titlul echipei sale după o pauză de 34 de ani.