Răzvan Marin a dat cu flit granzilor din Liga I - Nu am fost tentat să merg la FCSB, Dinamo sau Rapid

Cel mai bine cotat fotbalist român al momentului şi viitor jucător al lui Ajax pentru 12 milioane de euro, Răzvan Marin (22 de ani) rămâne un vis interzis pentru Gigi Becali şi FCSB, chiar dacă echipa roş-albastră a fost aproape în două rânduri să-i obţină semnătura fiului lui Petre Marin potrivit mediafax.

Transformat de Gică Hagi într-un jucător cu un potenţial imens, un mijlocaş central modern, Marin a scos capul în fotbalul mare la Viitorul, unde "Regele" l-a forţat de tânăr şi i-a acordat încredere. Dar viitorul său putea fi altul, după cum recunoaşte omul ajuns acum la un pas de transferul la Ajax Amsterdam: "Eu chiar nu am avut această tentaţie de a merge la Steaua (n.r. FCSB), Dinamo sau Rapid. Chiar am avut ocazia de a merge la Steaua pe când tatăl meu juca acolo. Îmi aduc aminte că domnul Vali Argăseală îi spunea mereu să mă ducă să joc la Steaua. Dar am mers la Academia Hagi. Pentru mine a însemnat mult, m-am dezvoltat din toate punctele de vedere acolo, atât ca jucător, cât şi ca om. M-a ajutat să mă maturizez mai repede", e declaraţia lui Marin Jr. pentru site-ul eusunt12.ro.

Din momentul în care a devenit titular la Viitorul şi a păşit din ce în ce mai des în lumina reflectoarelor, Răzvan Marin a fost văzut de Gigi Becali drept o soluţie pentru FCSB, dar planurile nu i-au ieşit nici a doua oară. În 2017, înainte ca Hagi să-l vândă în Belgia, la Standard Liege, pentru 2,2 milioane de euro, latifundiarul din Pipera a pus pe masă 1,5 milioane de euro pentru transfer, însă nu s-a înţeles cu naşul său. Fostul antrenor de la FCSB, Nicolae Dică, a vorbit public despre oportunitatea ratată de clubul patronat de Becali: ”Interesant este că el, înainte să meargă la Standard, a avut şi ofertă de la Steaua. A fost aproape să ajungă la Steaua”, a declarat Dică, la Telekom Sport.