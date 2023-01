Răzvan Pîrcălabu - Chiar şi cu finanţarea COSR, banii ne ajung doar până la sfârşitul lunii august

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că, în pofida faptul că până la finalul lunii martie beneficiază de finanţare de la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţia pe care o conduce nu poate face faţă cheltuielilor cu bugetul aprobat de Ministerul Sportului pentru 2023, decât până la finalul verii, potrivit Agerpres.

"Cum să mi se pară bugetul? Noi suntem locul trei pe bugete, la sporturi individuale. Ne onorează poziţia fruntaşă în clasamentul pe bugete, dar din toate calculele şi ţinând cont de inflaţie, pentru că s-a dublat totul, nu prea ne ajung banii, cu finanţarea de la COSR până la 31 martie, decât până la sfârşitul lui august. Ce putem să facem? Vom aştepta rectificarea bugetară. Eu sunt ferm convins că vom mai primi bani în plus spre sfârşitul anului. Eu sper că vor veni şi alţi bani şi ne bucurăm că avem COSR ca variantă de rezervă în orice moment. Dacă ne împotmolim ştim că putem să ne bazăm pe COSR", a afirmat Pîrcălabu.Ministerul Sportului a alocat Federaţiei Române de Lupte pentru bugetul pe anul 2023 suma de 6.200.150 de lei, faţă de 6,775 milioane în 2022.Răzvan Pîrcălabu a afirmat că ministerul ar fi trebuit să ia în calcul şi inflaţia, ţinându-se cont de costurile pentru prezenţa sportivilor la competiţiile internaţionale."Pe lângă faptul că toate federaţiile au bugetul mic pentru început de an, nu s-a luat în calcul inflaţia, care este de 50%. Şi vă dau un exemplu, o deplasare pe care o făceam la un campionat european ne costa 125.000 de lei, pe toate cele trei stiluri, lupte libere, greco-romane şi feminin. Acum s-a dublat, ne costă 250.000 de lei o deplasare la un campionat european de seniori. Totul s-a dublat, preţuri la avioane, cazare, masă, echipament, medicamente, absolut totul s-a dublat, iar noi am scăzut ca cifră şi nu este în regulă. Eu nu sunt genul de om să mă plâng, vom suplimenta şi noi din surse extrabugetare ca de fiecare dată, dar tot nu o scoatem la capăt. Dar, repet, am încredere în domnul ministru că va face tot ce ţine de dânsul pentru a mări această cifră pe durata acestui an", a spus Pîrcălabu.Preşedintele FRL consideră că sumele alocate federaţiilor sportive sunt insuficiente pentru marea performanţă şi a făcut o comparaţie cu ceea ce se întâmplă în Croaţia."Cu mici excepţii, clasamentul este corect, numai că sumele sunt insuficiente pentru mare performanţă. Asta ne omoară, pentru că totuşi este an preolimpic. Dar am încredere în domnul ministru că va face tot ce ţine de dânsul să primim şi diferenţele de sume care ne lipsesc pentru a duce campania de calificare la Jocurile Olimpice la bun sfârşit. Eu sincer cred că ar trebui să se pună în aplicare acea strategie astfel încât sportul să devină domeniu prioritar. Acum sunt în Croaţia la un turneu la care se acumulează puncte pentru capii de serie la Campionatele Mondiale şi am discutat cu preşedintele federaţiei din Croaţia, care este şi un important om politic. Şi îmi spunea că la ei s-a făcut de mult treaba asta cu prioritizarea sporturilor. Sporturile care performează acum au bugete pe măsură şi sunt susţinute, dar au şi programe pentru copii, plus şcolarizarea antrenorilor, pentru a nu se pierde continuitatea", a completat oficialul FRL.Preşedintele federaţiei de lupte a precizat că având în vedere bugetul pe care îl are la dispoziţie a fost nevoit să taie cheltuielile de la grupele de copii şi juniori."Cu bugetul pe care îl avem nu putem investi în copii. Am tăiat, din păcate. Voiam să continuăm cu nişte centre pe care le-am avut de ani de zile, voiam să facem nişte tabere de vară şi de iarnă, în care să comasăm toţi copiii valoroşi pe grupe geografice, dar în condiţiile astea am tăiat tot de la copii. Ne-am axat doar pe sportul de mare performanţă şi nu este în regulă. Şi ar fi trebuit să investim şi în formarea antrenorilor, pentru că la orice sport ducem o lipsă acută de antrenor performanţi. Mulţi dintre ei trebuie aduşi la parametrii care se cer acum din punct de vedere profesional. Pentru că sportul a devenit o industrie, totul se mişcă cu viteza luminii, şi noi, din punctul ăsta de vedere, suferim enorm, nu avem bugete pentru aşa ceva. Şi este păcat, pentru că nu ne putem dezvolta", a adăugat Răzvan Pîrcălabu.Suma totală alocată de Ministerul Sportului pentru asociaţiile sportive naţionale pentru 2023 este de 162.088.000 de lei.Conform bugetului adoptat pentru 2023, Ministerul Sportului are anul acesta un buget de