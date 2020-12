RCS&RDS împrumută 150 milioane euro pentru cheltuieli de capital şi investiţii

Operatorul de comunicaţii electronice RCS&RDS, liderul de piaţă în România pe segmentul serviciilor de tip pay-tv şi internet fix, a semnat pentru două împrumuturi în valoare totală de 150 milioane euro pentru refinanţarea unor sume şi pentru cheltuieli de capital şi investiţii, potrivit news.ro.

”Societatea doreşte să informeze investitorii şi piaţa că la data de 15 decembrie 2020, RCS & RDS (filiala societăţii din România –RCS&RDS), ca împrumutat şi garant initial, DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ca garant iniţial, Invitel Távközlési Zrt ca garant iniţial, societatea, ca garant iniţial, DIGI Spain Telecom S.L.U., ca garant iniţial şi Citigroup Europe plc, Dublin Romanian Branch, ING Bank N.V. Amsterdam, Bucharest Branch and Unicredit Bank, creditori Iniţiali şi ING Bank, ca agent de garanţie al celorlalte părţi finanţatoare au încheiat un contract de facilitate constând într-un (i) împrumut la termen în valoare totală agregată reprezentând echivalentul în lei a 100 milioane euro; (ii) un împrumut revolving în valoare totală agregată reprezentând echivalentul în lei al sumei de 50 milioane euro, pentru o durată egală cu perioada dintre data semnării şi a treia aniversare a contractului de facilitate senior şi, care, de asemenea, permite stabilirea, din când în când, a unor facilităţi suplimentare pentru a fi puse la dispoziţie în conformitate cu clauzele şi în limitele stabilite prin contractul de facilitate senior”, arată un anunţ al companiei.

Sumele din împrumutul la termen vor fi folosite de societate pentru refinanţarea sumelor puse la dispoziţie în baza contractului de facilitate din data de 7 octombrie 2016, în timp ce sumele din împrumutul revolving pot fi folosite pentru cheltuieli de capital, investiţii, scopuri corporative generale, sau capital de lucru (inclusiv împrumuturi intra-grup) al grupului Digi.

Digi Communications NV (DIGI), operator în domeniul comunicaţiilor electronice, cu operaţiuni în România, Ungaria, Spania şi Italia şi compania-mamă a RCS & RDS, liderul de piaţă în România pe segmentul serviciilor de tip pay-tv şi internet fix, a raportat în primele nouă luni pierderi de 23,5 milioane euro, de la un profit net de 24,9 milioane euro în perioada similară din 2019, iar veniturile au crescut cu 8,7% până la 950,6 milioane euro.

DIGI a înregistrat în trimestrul 3 un profit net de 17,5 milioane euro.

Digi Communications NV este un operator european în domeniul comunicaţiilor electronice, cu operaţiuni în România, Ungaria, Spania şi Italia şi este compania-mamă a RCS & RDS, liderul de piaţă în România pe segmentul serviciilor de tip pay-tv şi internet fix. După peste 27 de ani de existenţă, Digi a ajuns să deţină, în prezent, cea mai extinsă reţea de fibră optică din regiune, cu o acoperire de aproximativ 8,4 milioane locuinţe, în România şi Ungaria (la 31 decembrie 2019).

În România, Grupul Digi este cel mai mare angajator din domeniul antreprenorial local, cu aproximativ 13.000 angajaţi (circa 16.500 pe toate cele patru pieţe unde este prezent).

Grupul Digi are o divizie media care cuprinde: televiziunile Digi 4K, prima televiziune Ultra HD din România, Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel şi Hit Music Channel, radiourile Digi FM, ProFM, Dance FM, Chill FM şi platformele de comunicare online reunite sub umbrela Digi Online.