Rețeaua WhatsApp a căzut

Whatsapp a căzut! Valul de mesaje şi urări transmise de oamenii din toată lumea au luat cu asalt serverele aplicaţiei, care au cedat. Utilizatori din întreaga lume s-au plâns pe reţelele sociale de faptul că nu pot accesa aplicaţia.

Conform agențiilor internaționale de presă, cele mai mari probleme sunt în Europa, America de Nord și America de Sud. În România, unde sunt peste un milion de utilizatori. Twitterul a fost umplut de mesaje sub hashtag-ul whatsappdown, adică, aplicaţia e la pământ, iar utilizatorii au postat și mesaje amuzante.

Whatsapp is celebrating its new year. Drunked and down #WhatsApp #whatsappdown #notworking