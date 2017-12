Reacția lui Florin Iordache, după răspunsul dur primit din partea Ambasadei Franței

Preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiţiei, Florin Iordache, a reacționat la răspunsul dur al Ambasadei Franței în ceea ce privește textul tradus în limba engleza a celor trei legi care vizează domeniul Justiției.

„Fără îndoială este un răspuns. Noi le-am tradus în engleză. Nu puteam să traducem și în engleză, și în franceză, și în germană, șamd. Dar demersul pe care noi l-am inițiat a plecat de la reacția ambasadelor de acum o săptămână. Este incorect față de Parlamentul României, față de România, modul în care o serie de ambasadori, săptămâna trecută, au venit cu o scrisoare deschisă în care se prezentau total diferit legile justiției și ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul României. Noi, într-un mod transparent, am modificat cu toți partenerii la masă, cu toate asociațiile profesionale, cu mediul academic, trei legi care vizează sistemul judiciar din România. După modul în care erau prezentate că este un atac la adresa justiției, că se diminuează lupta împotriva corupției, am inițiat acest demers. Noi am considerat că este foarte bine să fie traduse și în limba engleză. (...) Acest text în limba engleză nu este adresat Ambasadei Franței. Avem și texte în limba română, dar nu puteam traduce în toate limbile de circulație internațională. (...) Cred că răspunsul Ambasadei Franței spune altceva. Nu este vorba de traducere, pe noi ne interesează esența acestor legi. Și pentru că a fost incorect modul în care a fost tratat Parlamentului României și au fost prezentate legile, de aceea am inițiat acest demers, pentru a arăta că nu este un atac la statul de drept, nu se amputează lupta corupției, nu este o luptă împotriva independenței justiției. Legile justiției sunt făcute cu magistrați și pentru magistrați. Am eliminat factorul politic. Legile, așa cum sunt, nu aduc atingere luptei împotriva corupției. Sunt niște legi normale, asta încercăm noi să comunicăm”, a spus Florin Iordache la Antena 3.

Liviu Dragnea le dă ULTIMATUM la doi miniștri: 'Să spună public! Îi aștept după Anul Nou. Dacă nu o să spună, o să spun eu!'

Ambasada Franţei în România "urmăreşte cu atenţie ansamblul evoluţiilor legate de reforma Justiţiei, inclusiv discuţiile din cadrul societăţii româneşti şi dispune de propriile servicii de traducere în acest scop", se arată într-un răspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea AGERPRES.



Precizarea vine în contextul în care preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justiţiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004, 304/2004 şi 317/2004 pentru a fi prezentate ambasadorilor.