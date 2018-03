Reacția lui Tăriceanu după ce s-a ales cu un nou dosar penal: 'Mă bucur că trăiesc într-o țară a delațiunilor și a dosarelor'

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi-a declinat competenţa în favoarea Parchetului General în legătură cu o plângere depusă de un medic împotriva preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, în care este reclamat pentru fals în declaraţii. Șeful Senatului nu a dorit să facă prea multe comentarii.

„Mă bucur că trăiesc într-o țară a delațiunilor și a dosarelor, după cum se dovedește. Alt comentariu nu am să fac. Nu am fost anunțat și nu am alt comentariu de făcut”, a declarat Tăriceanu, la Palatul Parlamentului.