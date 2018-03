Reacția ministrului lăudat de admiratori: 'Oare nu deranjez pe cineva?'

Ministrul Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a reacționat vineri, la Antena3, după ce în presă a apărut informația că aceasta și-a pus doi consilieri plătiți din bani publici să sune la o emisiune și să se dea drept admiratori ai acesteia.

„Nu am cunoștință de așa ceva, dar mi se pare totuși ciudat că oameni din minister contactează presa și dau astfel de informații. S-ar putea, oare nu deranjez pe cineva? (...) În momentul în care eu am venit în acest minister, eu am spus că n-am să accept nimic ilegal. Mi se pare ciudat faptul că anumiți angajați ai ministerului au făcut o asemenea mișcare împotriva mea. Acest gen de articole. Dar au spus că au primit informații din minister. Vocile sunt similare, am auzit și eu. V-am spus că n-am nicio cunoștință de așa ceva, nu am aprobat așa ceva”, a spus Ioana Bran, la Antena3.