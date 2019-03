Reacția spumoasă a lui Dragnea la sondajele care dau PSD sub 27% / Promisiune extremă pentru activul PSD

Liderul PSD Liviu Dragnea a ironizat, luni, la Parlament, sondajele de opinie care dau partidul la un scor de sub 27% la europarlamentare. El nu a vrut, însă, să spună dacă va demisiona în cazul unui scor slab la europarlamentare, și nici care e ținta PSD la următoarele alegeri. Dragnea le-a promis PSD-iștilor că indiferent de starea sa de sănătate, va conduce campania și dacă e nevoie „să se lege cu scânduri”.

Întrebat cum comentează un sondaj INSCOP potrivit căruia PSD e sub 27%, aproape de PNL, și dacă își dă demisia din fruntea PSD dacă partidul ia un scor slab la europarlamentare, Dragnea a spus că a văzut desene animate mai interesante.

„Haideti sa vorbim dupa alegeri. Am vazut si eu sondajele alea. Am vazut desene animate mai interesante decat sondajele alea. Asa era si in 2016”, a spus liderul PSD.

Dragnea a spus că PSD nu și-a fixat o țintă în alegerile europarlamentare.

„Nu am avut niciodata un scor tinta, niciodata de cate ori am condus eu vreo campanie electorala. O sa luam exact atatea mandate cat or sa hotarasca romanii sa ne dea”, a indicat el.

Șeful PSD a asigurat ca va conduce campania partidului indiferent de starea sa de sanatate.

„O conduc orice ar fi. Ma leg cu scanduri si tot o conduc”, a spus Dragnea.

