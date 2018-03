Reacția surprinzătoare a Simonei Halep, după ce a fost spulberată de japoneza Osaka: 'Mâine e o nouă zi'

Simona Halep (26 de ani) a explicat, la finalul partidei cu Naomi Osaka(20 de ani), care au fost cauzele care au dus la acest eșec usturător, cel mai dur pentru numărul 1 mondial din ultimul an. Există însă şi un lucru pozitiv după această înfrângere categorică. Spre deosebire de alte dăţi, Simona Halep nu pare cu moralul la pământ, ci e gata să reînceapă munca.

”Nu am fost pregătită să joc acest meci și am evoluat prost. Partea bună este că am jucat semifinale, după multe săptămâni de pauză. E o înfrângere greu de digerat, însă îmi voi reveni, mâine e o nouă zi. Nu sunt surprinsă să văd două jucătoare de 20 de ani în finala de la Indian Wells. Ambele joacă foarte bine și merită să joace finala”, a spus Simona, la conferința de presă, potrivit digisport.ro.

Puțin confuză, Simona a spus și unde crede ea că s-a ”rupt” meciul. ”Am jucat bine până la 4-3, dar apoi mi-am pierdut concentrarea, nu știu de ce”, a mai spus Halep.

Simona Halep, locul I WTA, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-0, de jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 44 WTA, în semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.