Reacție de ULTIMĂ ORĂ a Ambasadei Suediei în cazul șoferului cu numere anti-PSD: Fiecare țară decide dacă acceptă sau nu plăcuțele personalizate

Agenția suedeză de Transport, prin Ambasada Suediei, a transmis că plăcuțele personalizate de înmatriculare sunt valabile, însă fiecare stat UE pe care-l tranzitează șoferul poate decide dacă le acceptă sau nu. Plăcuțele sunt valabile, însă propietarul autoturismului cu numărul personalizat de înmatriculare trebuie să aibă la el și numerele originale, susține Ambasada.

„După o discuţie, în această dimineaţă, cu autoritatea responsabilă, Agenţia de Transport Suedeză, am dori să clarificăm următoarele lucruri: Potrivit Agenţiei de Transport Suedeze, plăcuţele de înmatriculare personalizate sunt valabile şi în afara graniţelor Suediei. Proprietarii plăcuţelor de înmatriculare personalizate trebuie să aducă şi plăcuţele originale, pentru a le schimba, în caz că plăcuţele personalizate nu sunt acceptate de ţara-gazdă. Ţările-gazdă hotărăsc ce fel de vehicule au permisiunea să călătorească pe teritoriul lor. Autorităţile suedeze nu pot influenţa ce maşini pot fi primite de o altă ţară pe drumurile sale”, arată ambasada.

Anterior, Ambasada Suediei la Bucureşti dezmințea informaţiile apărute în presa românească, conform cărora plăcuţele personalizate de înmatriculare din Suedia nu ar fi permise în afara graniţelor statului nordic într-un mesaj postat duminică seara pe pagina de Facebook.

„UPDATE: After contacts this morning with the responsible authority, the Swedish Transport Agency, we would like to clarify the following:

-According to the Swedish Transport Agency, personalised car plates are valid to travel with, also outside the borders of Sweden.

- Owners of personalised car plates should bring the original plates, in order to have the possibility to change them in case the receiving country do not accept the personalised plate.