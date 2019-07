Reacție-fulger din USR: tragedia de la Caracal a forțat mâna CCR pe codurile penale

Deputatul USR Stelian Ion, membru în comisia speciala pentru legile justitiei, a apreciat luni ca CCR a declarat neconstitutionale modificarile la Codurile Penale din cauza presiunii publice legata de tragedia de la Caracal.

„Presiunea publica legat de tragedia de la Caracal a fost asa mare incat CCR nu si-a permis sa faca ce-a facut prima oara. CCR a zis nu demult ca modificarile sunt bune, Comisia de la Venetia a zis ulterior ca nu sunt in regula, acum CCR nu a mai avut puterea sa se opuna bunului simt. Cum sa reduci termenele de prescriptie? Cum sa dai dezincriminari? Da, aceasta e decizia corecta, dar in aceasta Curte Constitutionala nu mai am incredere pentru ca inseamna ca a luat decizii dupa moment si doar cand a fost prea mare focusul a dat dovada de corectitudine”, a spus deputatul USR la Digi24.

Citește și: Raed Arafat anunță MODIFICAREA legii, după cazul Caracal: Când ai sunat la 112 ți-ai dat acordul că vei fi localizat .