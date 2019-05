Reacție FURTUNOASĂ din Guvern la documentarul german despre Dragnea și PSD: 'În fiecare zi sunt naivi noi pentru trucuri vechi'. Săgeți acide către MAE

Ministrul Comunicațiilor Alexandru Petrescu reacționează dur miercuri, pe Facebook, după ce jurnaliștii de la postul național de radio din Germania au realizat un documentar despre PSD și Liviu Dragnea.

„In fiecare zi sunt naivi noi pentru trucuri vechi. Disputa politica fie romaneasca, fie europeana, este acerba, poate lua tuse extreme, in preajma alegerilor cu miza, cand de multe ori rationalul devine secundar in fata sloganurilor, bombasticului si a urii si dezbinarii, facand si pentru cei mai informati alegatori dificil sa discearna sloganul de adevar, moralul de ipocrizie, binele de rau.

Cu tot obiectivismul de care sunt in stare (si nu e putin) nu pot sa nu remarc preocuparea total nefireasca a unui post de radio national din Germania, pentru un partid politic legitim dintr-o tara membra a Uniunii Europene, PSD in cazul de fata, care aparent face subiectul unui documentar construit majoritar pe baza unor informatii eronate, a unor declaratii ale unor subiecti care nu au niciun interes sa fie obiectivi si care in general sunt marginali arenei politicii mari romanesti (vezi primarul din comuna Ciugud exclus din PSD)

Dar nu asta este nefiresc!

Nefirescul consta in alocarea unui spatiu de emisie si de research important de catre un post national de radio din Germania pentru un partid romanesc, cel mai mare in cazul de fata si sub guvernarea caruia Presedintia Consiliului UE inregistreaza un real succes pentru toti cetatenii UE.

Cum in ultima perioada MAE s-a dovedit prea gentil in a semnala si a raspunde la devieri de pozitii, fie si minimal, a unor cancelarii, ambasade sau institutii media importante din alte state, sugerez postului de radio national din Romania sa documenteze un reportaj despre augmentarea fenomenului de extremism in Germania si accederea pentru prima data, dupa finalul celui de-al II-lea Razboi Mondial, a unui partid de sorginte nationalista in Parlamentul german precum "Alternativa pentru Germania", care promoveaza in programul sau politic optiunea DEXIT( retragerea Germaniei din UE) si alte grozavii de extrema dreapta care afecteaza drepturile si libertatile tuturor cetatenilor europeni sau ale celor ce numesc Europa acasa.

Fac apel catre cei care cred ca denigrarea unui partid romanesc de catre un post national al unui stat membru UE ii ajuta sa castige capital politic, sa isi gaseasca doza de romanism pentru a fi animati doar de interesele romanilor si nu de scopuri electorale vremelnice.

O imagine buna si realista a tarii noastre in exterior, asa cum Romania si-o merita, trebuie sa primeze oricarui interes politic electoral.”, scrie Petrescu pe Facebook.

Într-un documentar realizat de postul naţional de radio din Germania şi difuzat recent în reteaua www.deutschlandfunk.de, se vorbeşte despre capturarea partidului social-democrat român de către un cerc de apropiaţi ai lui Liviu Dragnea, majoritatea din Teleorman.

”România, care în prezent deţine preşedinţia UE, a fost guvernată mulţi ani de PSD. Un cerc de credincioşi ai preşedintelui Liviu Dragnea preia şi domină, din ce în ce mai puternic, partidul. Observatorii vorbesc despre corupţie instituţionalizată – PSD este un sistem asemănător mafiei", arată jurnaliştii germani, potrivit G4Media.

"Centrele europene de putere sunt diferite. Dar aici, în satele din jurul orăşelului Alexandria, poate fi găsit unul dintre ele – şi nu este unul neimportant. Liviu Dragnea (56) trăieşte şi locuieşte aici de 56 de ani, omul puternic în judeţul Teleorman, o zonă rurală pe cursul de jos al Dunării.

De mai bine de o decadă, inginerul de formaţie a jucat de asemenea un rol important pe scena politică din Bucureşti, la 80 de kilometri depărtare. De mai bine de trei ani este preşedintele Partidului Social Democrat – PSD.

În această calitate, Liviu Dragnea orchestrează politica ţării şi împarte poziţiile de top. Social-democraţii, sau PSD pe scurt, şi predecesorul lor, Frontul Salvării Naţionale, s-au evidenţiat drept cel mai puternic partid al alegerilor din România, din 1990 încoace. Iar aici, în cercul Teleorman, ei au fost întotdeauna fără limite.

"Pentru că în realitate există doar un singur partid. Pe hârtie există şi o opoziţie, dar numai acolo. În realitate, fac afaceri între ele, au contracte, se susţin reciproc, iar cooperarea se extinde la acţiunea politică", mai scriu germanii.