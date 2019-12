Reacția celor de la CFR Cluj, după ce au aflat că joacă cu Sevilla: Chiar suntem supărați!

Bogdan Mara, directorul sportiv al echipei CFR Cluj, s-a arătat nemulțumit de tragerea la sorți care a avut loc luni, la Nyon, în urma căreia s-a stabilit că formația ardeleană va înfrunta echipa spaniolă FC Sevilla, în șaisprezecimile de finală ale Europa League.

Mara consideră că FC Sevilla este cea mai dificilă adversară cu care CFR Cluj se putea întâlni în această fază a competiției, spunând că ar fi preferat formații mai slab cotate sau echipe care nu prioritizează Europa League.

"De data asta, chiar suntem supărați. Am fost la toate tragerile la sorți puțin supărați, dar acum am ajuns să jucăm cu cea mai titrată echipă din această competiție. Sevilla e echipa cu cele mai multe trofee câștigate în această competiție. Următoarele sunt Liverpool, Juventus, Internazionale și Atletico. E clar, Sevilla e cea mai titrată în această competiție. Tratează foarte serios această competiție și au câștigat de cinci ori în ultimii ani.

Când găsești câte un monstru din ăsta, e cam greu. Sincer, erau cinci, șase, șapte echipe mai accesibile pe care le doream, gen Malmo, LASK Linz, Basel, Instanbul Bașakșehir. Dacă era o echipă spaniolă, mi-aș fi dorit Espanyol, care o echipă care nu pune accent pe această competiție, care are probleme în campionat. Puteau fi și Manchester United, Inter, care se concentrează pe campionat. Pentru Sevilla e obiectivul principal Europa League. Suntem dezamăgiți de această tragere. Ceea ce am realizat noi până acum e extraordinar, am scos 12 puncte într-o grupă infernală, suntem bucuroși, dar ajungând aici, îți dorești mai mult", a declarat Bogdan Mara, la Digi Sport.

Sevilla a încheiat pe primul loc grupa A din Europa League, din care au mai făcut parte APOEL, Qarabag şi Dudelange. Formaţia spaniolă a înregistrat cinci victorii şi un eşec, marcând 14 goluri şi primind doar trei. În campionatul din Spania, echipa pregătită de Julen Lopetegui se află pe locul al treilea, cu 31 de puncte, în spatele celor de la Barcelona şi Real Madrid, ambele cu 35 de puncte şi un meci mai puţin.

Sevilla a câştigat Europa League de trei ori consecutiv, în sezoanele 2013/2014, 2014/2015 şi 2015/2016. De asemenea, formaţia spaniolă a mai câştigat Cupa UEFA, echivalenta Europa League, de două ori, în sezoanele 2005/2006 şi 2006/2007. În plus, FC Sevilla a obținut Supercupa Europei, în 2006, după ce a învins-o pe FC Barcelona, scor 3-0.

Pe plan intern, andaluzii au un titlu în palmares, câștigat în sezonul 1945/1946. De asemenea, FC Sevilla a cucerit Cupa Spaniei de cinci ori, ultima oară în sezonul 2009/2010.

Clujenii vor disputa meciul tur pe teren propriu, la 20 februarie, în timp ce manşa retur va avea loc în deplasare, pe 27 februarie.

CFR Cluj s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Europa League după ce a încheiat pe locul secund grupa E, cu 12 puncte, din care au mai făcut parte Celtic, Lazio şi Rennes.