Reacția VIRALĂ a tripleților care au așteptat până la majorat ca să afle ordinea în care au fost născuți / VIDEO

Părinții tripleților au păstrat secretul ordinii lor de naștere până în ziua majoratului. Janie și frații ei au fost cu toții foarte expresivi după ce au aflat rezultatele, imaginile cu ei, postate pe TikTok, s-au viralizat rapid.

Tripleții care au fost forțați să aștepte până la împlinirea vârstei de 18 ani pentru a-și afla ordinea de naștere au aflat în sfârșit adevărul - iar reacțiile lor au fost hilare. Janie Hilbert a împărtășit pe TikTok momentul în care ea - împreună cu frații Wright și Luke - a aflat cine este oficial cel mai mare, cel mai mic și cel mijlociu copil.

Părinții lor deciseseră să păstreze secretă ordinea lor de naștere până la aniversarea celei de-a 18 zi de naștere, în ciuda faptului că cei trei "implorau" să știe asta încă de când erau mici. Janie și frații ei au fost șocați să afle ordinea - dar au recunoscut că aceasta nu le-a alterat legătura.

În clipul, care a fost vizionat până acum de peste 20 de milioane de ori, toți cei trei frați au stat în fața camerei în timp ce li se transmitea vestea. Nu a existat niciun sunet pe video pentru a auzi ordinea dezvăluită, dar Janie, Wright și Luke au fost cu toții foarte expresivi.

Le-au căzut fălcile înainte de a-și acoperi gura și de a-și pune mâinile pe cap, aparent neîncrezători. Din fericire, insight-ul s-a încheiat cu trio-ul bucurându-se de o îmbrățișare sănătoasă împreună.

Părinții Stewart și Clay au decis să păstreze secretul asupra ordinii de naștere din cauza fiului cel mare, Clayton, care avea trei ani în momentul în care s-au născut tripleții. Tatîl l-a descris pe fiul cel mare ca fiind "un adept al regulilor", care ar fi încercat cu siguranță să implementeze un regim de "cel mai mare primește primul biberonul" odată ce s-au născut copiii. Așa că ea și Clay au decis să păstreze ordinea un mister. 'Pur și simplu nu am vrut să jucăm jocul lui și am zis, bine, hai să păstrăm secretul. Va fi distractiv', a spus mama. Curiozitatea copiilor a crescut în timp și au început să-și bată la cap cu părinții lor în legătură cu ordinea de naștere - dar Stewart i-a tachinat: "Cu siguranță voiau să știe, iar asta a făcut ca totul să fie și mai distractiv.

În urma furorii generalizate stârnite de primul ei videoclip, Janie a distribuit ulterior un clip de urmărire pentru a dezvălui ordinea nașterii tripleților.

Acest clip, care a fost vizualizat de 2,3 milioane de ori, a dezvăluit că Wright este cel mai în vârstă, urmat de Luke și apoi de Janie. Janie a recunoscut: "Nu am vrut să fiu cea mai tânără. Acesta este singurul lucru pe care chiar am sperat că nu am așteptat 18 ani să fiu cea mai tânără și iată-ne aici'.

Cu toate acestea, dezvăluirea nu a schimbat nimic pentru frați. "Relația noastră unul cu celălalt este cu adevărat specială. Nu cred că s-a schimbat cu adevărat prea mult, dar a fost interesant să ne gândim la copilăria noastră și să ne gândim dacă am intrat în mod natural în acele roluri', a spus Janie.