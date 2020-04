Reacție din diaspora dupa afirmațiile liderului PNL

"Daca in prima chestiune, legata de Deva si Sacele, autoritatea statului a fost pusa la incercare grav, oamenii au vazut o chestie pe care nu au mai vazut-o de 30 de ani. Au mai existat crize, miscari de strada, dar nu ne era frica daca sotiile noastre sau copiii nostri mergeau in parc. Mi s-a parut ca a fost o problema de coordonare, de actiune. E o granita foarte subtire intre fermitate si abuz. Daca nu avem fermitate, orice stat se prabuseste.

Totul, daca e condus cu ratiune, va reusi. Si mai cred ca nu trebuie sa existe protectie sau complicitati din partea oamenilor legii.

Am primit sute de mesaje despre ce se intampla in Romania.

70.000 din toti cei aproape un milion care au intrat in tara, nu se stie cu ce s-au ocupat in afara tarii. Intre 8000 si 10000 sunt prostituate care s-au intors in tara. Cateva mii sunt şuţi in afara tarii. Sunt cifre oficiale.

Comparatia cu 10 august este nepotrivita. Situatia e complet diferita. Acolo au fost batute sute de oameni cu mainile ridicate, au fost gazate mii de persoane care nu aveau nici intentia de a face ceva. Acei tineri care au actionat impotriva jandarmeritei suporta rigorile legii. Noi vorbim de peste o suta de mii de oameni care nu aveau nici macar gandul de a face ceva ilegal”, a declarat Rareș Bogdan, la RTV.

Cred că și-a revenit gagiul, face ceea ce știe mai bine, aruncă cu vorbe! Tocmai prin nesiguranța sa a făcut 2000 de femei curve spunând că sunt cifre oficiale! Scrie Marius Dogaru de la Alianta Romanilor pe facebook.