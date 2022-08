Reacție extrem de dură a Chinei împotriva SUA: 'Nu o să permitem niciodată ca acești bandiți să intimideze și să jefuiască'

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, a postat duminică opt tweet-uri la rând pe Twitter, într-o respingere puternică a afirmațiilor SUA potrivit cărora China ar fi "reacționat exagerat" la călătoria președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, în insula Taiwan. În ultimul tweet al seriei, Hua a subliniat că "poporul chinez nu va uita niciodată rușinea națională și nu va permite niciodată ca acești bandiți să intimideze și să jefuiască din nou China".

În urma celor mai mari exerciții militare efectuate vreodată de China în Strâmtoarea Taiwan, secretarul de stat american Antony Blinken a calificat fără menajamente răspunsul Chinei la călătoria lui Pelosi în Taiwan drept o "reacție exagerată", a relatat vineri agenția turcă de presă de stat Anadolu.

"Adevărul este că vizita purtătorului de cuvânt a fost pașnică. Nu există nicio justificare pentru acest răspuns militar extrem, disproporționat și escaladat", a declarat Blinken, citat în articol, la o conferință de presă în Cambodgia, unde a participat la summitul ASEAN.

Ambasadorul SUA în China, Nicholas Burns, a declarat duminică că acțiunile Chinei în Strâmtoarea Taiwan și în jurul acesteia "amenință status quo-ul de multe decenii", adăugând că "lumea ar trebui să ceară socoteală Beijingului pentru a menține pacea".

Respingând aceste afirmații, Hua i-a spus ambasadorului și Departamentului de Stat al SUA: "Vă înșelați". Ea a subliniat faptul că SUA nu reprezintă întreaga lume, cu atât mai puțin numeroasele țări în curs de dezvoltare.

"SUA nu ar trebui să se prefacă surprinsă de răspunsul chinez, deoarece am încercat prin toate mijloacele să avertizăm asupra consecințelor vizitei lui Pelosi în Taiwan, inclusiv la cel mai înalt nivel", a continuat Hua.

Referindu-se la faptul că Pelosi a numit vizita sa în Taiwan "una neoficială", Hua a declarat că aceasta a demonstrat că angajamentul guvernului american de a avea doar relații neoficiale cu Taiwanul este o minciună. "Ar putea fi descrisă drept "neoficială" o vizită a figurii nr. 3 a guvernului SUA la bordul unui avion militar escortat de nave militare?". Aceasta este o dovadă că administrația americană a fost complice tot timpul și, prin urmare, trebuie să accepte toate responsabilitățile și consecințele, a notat ea.

Purtătoarea de cuvânt a reiterat că singura cale de urmat pentru relațiile dintre China și SUA este să se revină la principiul unei singure Chine.

Ulterior, Hua a redistribuit un tweet al lui ChaoyangShaoxia, un observator al afacerilor internaționale, care spunea că G7 se comportă ca un hoț care strigă "opriți hoțul", în timp ce China are sprijinul a peste 160 de țări pentru cauza sa „dreaptă”.

China a anunțat vineri opt contramăsuri ca răspuns la vizita lui Pelosi pe insula Taiwan, inclusiv anularea discuțiilor dintre China și comandanții militari din SUA, a discuțiilor de coordonare a politicii de apărare și a mecanismului consultativ militar de securitate maritimă, precum și suspendarea cooperării privind repatrierea imigranților ilegali, controlul drogurilor și schimbările climatice.

China a anunțat vineri sancțiuni împotriva lui Pelosi și a membrilor apropiați ai familiei sale, deoarece aceasta a insistat să viziteze Taiwanul fără a ține cont de îngrijorările serioase și de opoziția fermă a Chinei, ceea ce a făcut-o să devină politicianul american de cel mai înalt rang sancționat de China.

You are wrong. @StateDept @USAmbChina

1⃣️The US does not represent the whole world, still less the great many developing countries. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

2⃣️The US should not pretend to be surprised about the Chinese response, as we have tried every means to warn about the consequences of #Pelosi's visit to #Taiwan, including at the highest level. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

3⃣️#Pelosi's visit to Taiwan has given the lie to the US government's commitment to have only unofficial relations with Taiwan. Could a visit of the No. 3 figure of the US government aboard military aircraft escorted by naval vessels be described as “unofficial”? — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

4⃣️The US government, instead of preventing such a provocative visit in the first place, now has the face to describe China's legitimate countermeasures as “overreacting”. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

5⃣️The US cannot violate China's sovereignty and territorial integrity on the one hand and ask China to cooperate with the US in its chosen areas on the other. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

6⃣️China has been doing more to fight climate change than the US. The US should fulfill its commitment to mobilize more funds and provide more technology support to help the developing world deal with this challenge. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

7⃣️The only way forward is to return to the #OneChina principle and the three Sino-US joint communiques instead of salami-slicing the #OneChina policy or changing it by stealth. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022