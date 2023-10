Reacție fulger: Ce a spus Babs când a aflat că Dorian Popa a fost prins conducând drogat, îmbrăcat în chiloți

Iubita lui Dorian Popa, Babs, a reacționat după ce informația că Dorian Popa a fost prins conducând un Lamborghini în timp ce era drogat. Babs a oferit o primă declarație pe subiectul care efectiv a încins România și i-a isterizat pe fanii lui Dorian Popa.

Iată ce a spus Claudia Iosif pentru Click:

Nu știu ce să îți spun că nu știu nimic, eu nu sunt cu el acum. Nu am cum să dau niște declarații când nu am luat legătura cu el, nu am dat de el. Nu știu nimic. Sunt la volan să știi că nu pot vorbi, este foarte aglomerat, scuză-mă că îți închid.