REACȚIE SURPRIZĂ: Ce a EXCLAMAT Raed Arafat când a fost întrebat dacă ar vrea să devină premier

Șeful DSU, Raed Arafat, a vorbit, la Digi Fm, despre relația de colaborare pe care a avut-o cu premierul Florin Cîțu. Arafat a explicat cum a colaborat cu premierul demis cu un număr record de voturi.

"Nu am avut nicio problemă. Eu sunt secretar de stat, relația de muncă a fost una bună. Am reușit să convingem să primim pentru următorii patru ani cele 8.400 de posturi. Nu pot spune că a fost neglijat sistemul. Am avut discuții", a spus Arafat despre colaborarea sa cu Cîțu. Șeful DSU a fost întrebat și dacă ar accepta o nominalizare pentru funcția de premier, din postura de tehnocrat și a exclamat: "Cred că glumiți. Rolul meu este clar în sectorul în care mă pricep. Ai nevoie de un premier care să coordoneze toate activitățile guvernului".