Real Madrid se bucură de șanse mari de a-l folosi pe Bellingham în meciul cu Braga

Clubul Real Madrid este optimist cu privire la şansele lui Jude Bellingham de a juca miercuri contra lui Sporting Braga, a declarat antrenorul Carlo Ancelotti despre fotbalistul care a marcat în toate cele trei meciuri din Liga Campionilor în acest sezon, scrie Reuters.

Bellingham a început excepţional prima lui stagiune la Real, dar internaţionalul englez, care are şi 10 goluri în 11 meciuri din La Liga, a suferit o luxaţie de umăr în remiza albă de duminică împotriva lui Rayo Vallecano. Acest rezultat a făcut ca Real să piardă şefia clasamentului, fiind devansată cu două puncte de Girona. Deşi Bellingham a terminat jocul, el a devenit incert pentru întâlnirea cu Braga, potrivit Agerpres.

"N-a efectuat tot antrenamentul, ca să evite loviturile, dar s-a simţit bine când se mişca. Probabil că va juca mâine, dar voi evalua situaţia împreună cu el", a spus marţi Ancelotti într-o conferinţă de presă.



Real este lider în Grupa C din Liga Campionilor, cu trei victorii în tot atâtea meciuri, ultimul dintre acestea la Braga (2-1). Un nou succes în faţa echipei portugheze le-ar asigura madrilenilor calificarea în optimi de finală cu două meciuri rămase.



"Ar fi important, în această etapă a sezonului, să încheiem faza grupelor după patru meciuri", a afirmat Ancelotti.



"Noi am jucat de curând cu Braga, ne cunoaştem bine şi trebuie să avem în minte că sunt o echipă bună care vine pe Bernabeu să ia puncte", a spus italianul. Formaţia sa a condus cu 2-0 la Braga, dar gazdele au înscris în minutul 63 şi finalul a fost unul tensionat.



"Ne-au pus multe probleme în ultima parte a acelui meci. Va trebui să ne apărăm bine, să nu se întâmple ce s-a întâmplat în ultimele 30 de minute. Tocmai când credeam că s-a terminat, ei au revenit luptând mult", a comentat tehnicianul.



În clasamentul Grupei C, Real este urmată de Napoli, 6 puncte, Braga, 3 puncte, şi Union Berlin, 0 puncte.