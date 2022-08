Miza vizitei lui Recep Erdogan în Ucraina: ce speră 'sultanul' la întâlnirea cu Volodimir Zelenski - FOTO-VIDEO

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi-a început deja întâlnirea bilaterală cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Palatul Potocki din oraşul Liov (Lviv), în vestul Ucrainei, a transmis joi agenţia turcă Anadolu, citată de EFE.

Erdogan s-a deplasat cu avionul de la Ankara până în oraşul polonez Rzeszow, situat la circa 80 km de graniţa cu Ucraina, iar de acolo cu maşina până la Liov, o călătorie de aproximativ 150 de km în total, potrivit agenţiei de presă turce.

După ce a depus o jerbă de flori la cimitirul-muzeu Lychakiv, una dintre cele mai impunătoare necropole din Europa, Erdogan s-a întâlnit cu Zelenski cu puţin timp înainte de amiază pentru a discuta despre relaţiile bilaterale.

Erdogan a sosit în Ucraina însoţit nu doar de cinci miniştri - de externe, al apărării, energiei, agriculturii şi comerţului - dar şi de Haluk Bayraktar, directorul general al companiei turce Baykar, fabricantul dronei Bayraktar TB2, una dintre armele pe care Ucraina le foloseşte cel mai eficient pentru a opune rezistenţă agresiunii ruse.

Începând cu 13:00 GMT, cei doi preşedinţi se reunesc cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, pentru a discuta despre măsuri diplomatice destinate să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, precum şi situaţia îngrijorătoare de la centrala nucleară din Zaporojie, care în ultimul timp a fost vizată de atacuri, pentru care Rusia şi Ucraina se acuză reciproc. De asemenea, se va face o evaluare a programului privind exportul ucrainean de cereale, conform acordului semnat între Kiev şi Moscova luna trecută.

Biroul lui Erdoğan a declarat că acesta va aborda modalitățile de creștere a exporturilor de cereale și măsurile care ar putea fi luate pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia prin mijloace diplomatice.

La începutul acestei luni, liderul turc s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

În martie, Turciei a găzduit o rundă de discuții între negociatorii ruși și ucraineni, care au discutat despre un posibil acord pentru a pune capăt ostilităților. Discuțiile au eșuat după întâlnirea de la Istanbul, ambele părți acuzându-se reciproc.

Erdoğan s-a angajat într-un act de echilibru, menținând relații bune atât cu Rusia, cât și cu Ucraina.

Turcia a criticat invazia Moscovei și a furnizat Ucrainei arme, inclusiv drone, care au jucat un rol semnificativ în descurajarea unui avans rusesc la începutul conflictului, refuzând în același timp să se alăture Occidentului în impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei - o poziție despre care spune că a ajutat eforturile sale de mediere să dea rezultate.

Turciei se bazează din ce în ce mai mult pe Rusia pentru comerț și turism. Gazul rusesc acoperă 45% din nevoile energetice ale Turciei, iar agenția atomică rusă construiește prima centrală nucleară din Turcia.

În timpul întâlnirii lor de la Soci din această lună, Putin și Erdoğan au convenit să consolideze legăturile energetice, financiare și de altă natură dintre țările lor.

Potrivit presei turce, Guterres va efectua vineri o vizită la Odesa, oraş-port în sudul Ucrainei, iar sâmbătă se va deplasa la Istanbul pentru o vizită la Centrul Comun de Coordonare (JCC), înfiinţat luna trecută în metropola de pe Bosfor pentru a inspecta navele implicate în programul menţionat.

Volodimir Zelenski a vizitat joi un spital militar din Liov înaintea discuţiilor sale cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a relatat DPA.

Preşedintele ucrainean a vorbit cu soldaţi răniţi şi cu medici de la un spital din Liov, conform fotografiilor difuzate de serviciul său de presă.

El a adus un omagiu combatanţilor, numindu-i 'eroi', şi le-a înmânat decoraţii unora dintre ei.

'Rusia nu va câştiga acest război. Vă mulţumesc pentru că aţi apărat pământul ucrainean', le-a transmis Zelenski, conform canalului său Telegram.

În acelaşi timp, Ministerul rus de Externe a respins joi propunerea secretarului general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, privind instituirea unei zone demilitarizate în jurul centralei nucleare din Zaporojie, controlată în prezent de ruşi, în sudul Ucrainei, transmite Reuters.

În cursul unei conferinţe de presă, un purtător de cuvânt al MAE rus, Ivan Neciaev, a declarat că această propunere este 'inacceptabilă' din perspectiva Moscovei, care consideră că aplicarea unei astfel de iniţiative 'va face mult mai vulnerabilă situaţia centralei'.

Moscova speră - a spus el - ca centrala din Zaporojie să fie vizitată 'cât de curând' de experţi ai Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

Centrala nucleară din Zaporojie a fost ocupată de forţele ruse în luna martie, la scurt timp după declanşarea invaziei ruse în Ucraina la 24 februarie. Unitatea rămâne aproape de linia frontului şi a fost vizată în mod repetat de atacuri în ultimele săptămâni, stârnind temeri privind un dezastru nuclear.

Săptămâna trecută, Guterres le-a cerut tuturor celor implicaţi în conflictul din Ucraina să 'dea dovadă de bun simţ şi raţiune şi să nu ia nicio măsură care ar putea pune în pericol integritatea fizică, securitatea sau protecţia centralei nucleare, cea mai mare de acest fel din Europa', aminteşte agenţia de presă EFE.

'Este necesar să se ajungă urgent la un acord la nivel tehnic asupra unui perimetru de demilitarizare sigur pentru a garanta securitatea zonei', a subliniat secretarul general al ONU.

Rusia a declarat joi că exploatarea centralei din Zaporojie ar putea fi suspendată dacă atacurile pe care Moscova le atribuie forţelor Kievului nu încetează.

Igor Kirillov, comandantul trupelor de apărare nucleară, biologică şi chimică a Rusiei, a declarat că Moscova ar putea studia posibilitatea închiderii reactoarelor 5 şi 6 ale centralei din Zaporojie.

