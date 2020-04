Recomandarea lui Gabriel Oprea: Trebuie sa avem autocontrol si in perioada sarbatorilor, sa nu incalcam masurile luate de autoritati

Autoritățile luptă cu toate mijloacele să combată extinderea coronavirusului, iar reglementările Ordonanței militare cu numărul 9 au prelungit inclusiv anularea zborurilor din țările în care se află cei mai mulți dintre români. Odată cu venirea Sărbătorilor Pascale, românii au ieșit la cumpărături și pare că au uitat de pericolul la care se expun mergând în locuri publice și aglomerate. Mulți dintre aceștia nu respectă niciuna din măsurile impuse, iar autoritățile trebuie să acționeze și să controleze mai drastic cetățenii care ies din casă fără a se gândi la pericol. Iată ce a declarat Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării si Ministru de interne, în direct la Realitatea Plus, despre situația de criză pe care o traversează România.

“Presiunea Sărbătorilor de Paște este mare, oamenii ies să facă cumpărături și în această perioadă uită că nu avem voie să ne relaxăm. Trebuie sa luam foarte în serios mesajul milităresc dat de Președintele Klaus Iohannis : “Stați acasă, altfel vom avea înmormântări după Sarbatori”. In primul rând trebuie să avem autocontrol, trebuie să ne rezolvăm și problemele, dar sa facem asta doar respectând legea – este cel mai important lucru. Trebuie să fim foarte atenți, să nu ne relaxăm ca să putem depăși acest război. In această perioadă, poliția locală trebuie să sprijine cetățenii, dar cred că trebuie să avem noi autocontrol, fiecare dintre noi să fim atenți, vigilenti, pentru a putea trece cu bine peste această perioadă grea. Niciodată România în toate istoria sa nu s-a confruntat cu o astfel de situație excepțională. In momentul în care de la nivelul cel mai înalt se dă un mesaj fără precedent, precum cel transmis de presedinte, da, trebuie să avem și autocontrol. Desigur, si institutiile statului cu atributii isi fac datoria, plecând de la Poliția Locală, Jandarmerie, chiar și militarii din Ministerul Apărării Naționale, pentru a acorda sprijin mai ales în în Săptămâna Mare. Legea trebuie respectată pentru că viața este mai presus decât orice”, a declarat fostul vicepremier pentru securitate nationala.