Record în creșele din Sectorul 4! Peste 1.000 de copii sunt îngrijiți și educați în condiții moderne

Părinții din Sectorul 4 au la dispoziție, începând din acest an, cele mai multe creșe din București, susține directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 (DGASPC4), Mihaela Ungureanu. Potrivit acesteia, peste 1.000 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, sunt îngrijiți și educați, începând din această lună, în cele șapte creșe moderne din această zonă administrativă. Printre aceștia se află și aproape 50 de copii cu dizabilități.

Centrul de Educație Timpurie “Neghiniță”, deschis anul trecut în Sectorul 4, este un proiect-pilot în învățământul de stat din România, fiind singurul loc în care copiii cu și fără dizabilități sunt educați și îngrijiți împreună. În plus, micuții cu nevoi speciale beneficiază de servicii de recuperare moderne. În acest centru bazat pe un sistem occidental de educație timpurie, a fost înființată, începând din acest an, și o grupă specială dedicată sugarilor.“Îngrijirea unui copil este o prioritate pentru orice părinte. Când e vorba de un copil cu nevoi speciale, lucrurile sunt mai complicate și pentru copii, și pentru părinți. Am înființat acest centru ca să venim în sprijinul părinților și să le asigurăm copiilor educația necesară integrării în școlile normale. Avem în plan să înființăm și o grădiniță după același model”, a declarat recent Daniel Băluță , Primarul Sectorului 4.În spațiile amenajate după modelul celor din țări cu tradiție în astfel de programe educaționale, există o cameră senzorială, atelier Montessori, spații de joacă și de educație moderne și adaptate nevoilor individuale ale copilului. Centrul dispune de programe de kinetoterapie, logopedie, consiliere psihologică, terapie ocupațională, iar micuții diagnosticați cu autism participă la programe de terapie timpurie, astfel încât recuperarea acestora să fie mai simplă și completă.“Copilul de până la 3 ani are nevoie să-i fie dezvoltate abilitățile, să perceapă mediul înconjurător, să i se insufle autonomia de a face sau a nu face ceva. Soluția nu este să-i spui copilului să nu facă un lucru, pentru că se lovește, sau cade, ci să-l ajuți să înțeleagă obstacolele și să învețe să le depășească”, a explicat directorul DGASPC4, Mihaela Ungureanu.Potrivit acesteia, integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul de masă este un obiectiv strategic, asumat de România, în urma rezoluțiilor ONU și implică nu doar educație timpurie, ci și recuperare, lucruri care nu se pot realiza, de obicei, în același loc și necesită un efort aproape imposibil pentru părinți.Din acest an, pe lângă specialiști, tot personalul centrului va urma cursuri de formare în educație timpurie, astfel încât să-i ajute pe cei mici să-și dezvolte abilitățile de a se descurca în interiorul și în exteriorul spațiului, simțurile, percepțiile - să mănânce singuri, să recunoască pericolele, să experimenteze.În curând, în acest centru va fi amenajată și o grădină senzorială, care, pe lângă rolul terapeutic, îi va ajuta pe cei mici să facă diferențe senzoriale între elementele mediului înconjurător.- Creșa ”Degețica” (Str. Mirea Mioara Luiza nr. 1A);- Creșa ”Mica Sirenă” ( Aleea Emil Racoviţă nr. 2B );- Creșa ”Scufița Roșie” ( Aleea Tohani nr. 1, bl. 30 );- Creșa ”Dumbrava Minunată” (Str. Stoian Militaru nr. 84);- Creșa ”Crăiasa Zăpezii” ( Str. Oiţelor nr. 8, Sector 4 );- Creșa ”Micii Magicieni” (Str. Mirea Mioara Luiza nr. 1A);- Creșa ”Neghiniță” ( Aleea Covasna nr. 8A ).