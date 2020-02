RECORD Videoclipul 'Take On Me', relansat de trupa A-ha în 2010, a atins 1 miliard de vizualizări pe YouTube/VIDEO

Videoclipul piesei ”'Take On Me”, relansat de trupa A-ha, în variantă 4K în 2010, a atins 1 miliard de vizualizări pe YouTube arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica trupei în playlistul zilei, anunță MEDIAFAX.

Piesa lansată de trupa A-ha în 1984, “Take On Me” este una dintre rarele producții ale acelor vremuri care au fost însoțite de un videoclip de succes. Producția video stă pe o listă pe care se mai regăsesc videoclipurile pentru piesa celor de la Guns N’ Roses, “November Rain” și hitul Queen, “Bohemian Rhapsody”.

Videoclipul A-ha a fost regizat de Steve Barron și a fost una dintre cele mai gustate producții pentru publicul primilor ani ai televiziunii MTV.

Mags Furuholmen, unul dintre cei trei membri ai trupei, a povestit cum s-au pregătit pentru relansarea videoclipului. ”Am petrecut ani buni vorbind despre ce vrem să facem, încercând să-i convingem pe oameni să se concentreze la ceea ce avem de gând. În acest moment, și vorbesc pentru mine, sunt surprins și mândru că piesa a prins atât de bine și încă mai are publicul ei”.

Pentru a omagia piesa, casa Rhino Records a lansat o serie întreagă de obiecte de colecție, inclusiv o casetă VHS cu faimosul clip, un afiș semnat de cei trei norvegieni, și încă o serie de trei imagini realizate de Michael Patterson și Candace Reckinger, care au creat cele peste 10.000 de desene din videoclipul original.

Cifra de un miliard de vizualizări pe YouTube a fost atinsă pe 17 februarie pentru “Take On Me”, videoclipul fiind restaurat și republicat la o calitate 4K.

Cei de la A-ha au lansat miercuri un turneu în Australia.

A-ha este o trupă norvegiană fondată de Paul Waaktaar-Savoy (chitară), Magne Furuholmen (claviaturi, chitară) și Morten Harket (vocal). Trupa a ajuns cunoscută la jumătatea anilor '80.De-a lungul timpului, A-ha a lansat zece albume de studio și patru albume înregistrate live.

