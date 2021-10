Recorder recunoaște că a greșit în materialele despre Catedrala Neamului pe care a numit-o Catedrala Prăduirii Neamului: 'Ne cerem scuze'

Publicația recorder.ro, devenită celebră pentru reportajele sale împotriva Bisericii Ortodoxe Române, a ortodoșilor și clericilor BOR, recunoaște că a greșit când a scris un articol prezentat ca pe o mare bombă de presă.

Intitulat ”Catedrala Prăduirii Neamului”, articolul a provocat un val de indignare în mediul anti-bisericesc. Datele greșite prezentate de recorder.ro au fost luate de bune de către cititorii neavizați, care nu au mai căutat adevărul, ci au crezut în cele spuse de către jurnaliști.

Luni seara, după ce STIRIPESURSE.RO a prezentat poziții ale firmelor care au lucrat la Catedrala Neamului, recorder.ro a recunoscut că cifrele din articolele sale sunt eronate.

”Ne simțim obligați să venim cu câteva precizări importante, mai ales că, pe lângă atacurile care pot fi demontate cu ușurință, au existat și reacții care ne-au pus în fața unor greșeli de documentare în cazul materialului despre construirea Catedralei. Deontologia profesională ne obligă să le recunoaștem și să ne cerem scuze pentru ele.”, scriu cei de la recorder.ro, care acuză Biserica pentru gravele lor greșeli de documentare.

”Este un amestec de informații care arată dificultățile cu care ne-am confruntat atunci când am început să documentăm proiectul Catedralei. Ne-am lovit, în primul rând, de lipsa de transparență a Bisericii, care a refuzat să ne răspundă la întrebări și să ne furnizeze documente. Iar informațiile care existau deja în spațiul public, livrate tot de Biserică, s-au dovedit, în multe cazuri, eronate.”, se arată pe recorder.ro.

Fără a repara răul produs, recorder.ro își toarnă cenușă în cap și mai dau exemple de cifre greșite folosite în materialele care au provocat un nou val anti-clerical și anti-ortodox în mediul online.

”În cazul acoperișului am extras, din documente, două cifre care vizau cantitatea de tablă folosită: una de 19.900mp și una de 10.000mp. Așa am ajuns la un total de 30.000mp. Valcon Roofs susține că cei 10.000mp sunt de fapt manoperă, iar cantitatea reală de tablă folosită pentru acoperișul Catedralei este 19.912mp. Întrucât nu avem documente cu care să-i contrazicem, ne-o asumăm ca pe o eroare de documentare pe care am corectat-o în articol printr-o erată.

Theda Mar precizează că prețul cheilor de boltă, adică pietrele de deasupra ferestrelor, este de 210 euro pe bucată și nu 530 de euro, cum apare în articolul nostru. Diferența vine din faptul că prețul de 530 de euro include manopera și procedurile de montaj, fapt care nu a reieșit suficient de clar din articol. Este o eroare pe care, de asemenea, am corectat-o printr-o erată.

Deși am încercat să eliminăm orice breșă din procesul de documentare, consultând specialiști în construcții, ne găsim în postura de a recunoaște că am lăsat o zonă neacoperită: existența unor elemente cu aceeași denumire, dar dintr-un material mai scump. Nu avem, așadar, argumente cu care să contrazicem varianta Theda Mar și ne recunoaștem greșeala de documentare. Am hotărât să eliminăm din articol pasajele legate de prețul elementelor de prindere, adăugând o erată.”, scrie recorder.ro.