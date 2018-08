Rectificarea bugetară, comunicată OFICIAL: Mai mulți bani pentru Sănătate, Educație, MAI și Finanțe. Care sunt instituțiile ale căror fonduri s-au diminuat

Proiectul primei rectificări bugetare din 2018 a fost prezentat de Ministerul Finanțelor Publice, printr-un comunicat de presă, fiind alocați mai mulți bani pentru ministere Educației, Sănătății, MAI și Finanțelor. Pe de altă parte, pentru serviciile de informații au fost făcute diminuări.

Ministerul Finanțelor Publice susține că rectificarea este „pozitivă” și că a fost elaborată „cu încadrarea în ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB”, transmite Mediafax.

„Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării creșterii economice de 5,5% utilizată la fundamentarea legii bugetului de stat de anul 2018. Astfel, PIB-ul nominal estimat s-a majorat la 945 de miliarde de lei, față de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat inițial”, se arată în comunicat.

Potrivit MFP, veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 5,99 miliarde de lei. Prin rectificarea bugetară, veniturile au fost actualizate ținând cont de încasările realizate pe primele 6 luni din acest an, precum și de măsurile legislative aprobate în 2018.

Astfel, unele bugete componente ale bugetului general consolidat au înregistrat diminuări ale veniturilor (bugetul de stat -1,77 miliarde de lei) iar alte bugete au înregistrat majorări ale veniturilor (de exemplu: bugetul asigurărilor sociale de stat +897,1 milioane de lei, bugetul asigurărilor pentru șomaj +245,9 milioane de lei, bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate +1,2 miliarde de lei, bugetele locale +3,48 miliarde de lei etc.) rezultând per sold un plus de venituri de 5,99 miliarde de lei, deci o rectificare pozitivă.

Totodată, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu 7,09 miliarde de lei.

MFP precizează că s-au asigurat fonduri suplimentare de 1.125,9 milioane de lei pentru bugetele locale, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale, din care:

- 916,5 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale;

- 209,4 milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea, la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, a Programului pentru școli al României, în perioada septembrie-decembrie 2018-2019.

Ministerului Sănătății i-au fost alocate 333,6 milioanede lei per sold, din care:

- 418,3 milioane lei pentru achiziționarea de incubatoare și alte echipamente medicale pentru mamă și copil, pentru programe și acțiuni de sănătate, pentru achiziția unor echipamente de testare auditivă pentru nou-născuți;

- 140 de milioane de lei pentru dotări cu aparatură medicală în cadrul proiectului „Reforma sectorului sanitar”, derulat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

- 65,2 milioane de lei pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.

„Întrucât veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate s-au realizat în proporție mai mare decât estimările inițial, s-a diminuat subvenția de echilibrare cu 139,7 milioane de lei”, se menționează în comunicat.

Ministerului Finanțelor Publice i-au fost alocate, pentru acțiuni generale, 1.278,8 milioane lei per sold din care:

- 765,5 milioane de de lei pentru contribuția României la bugetul UE;

- 240 de milioane de lei pentru schemele de ajutor de stat pentru investiţii şi rambursarea accizei la carburanţi pentru transportatori;

- 200 de milioane de lei la Fondul de rezervă bugetară din care se va asigura finanţarea referendumului pentru redefinirea familiei şi a sumelor necesare înlăturării efectelor calamităţilor;

- 580,7 milioane de lei, în principal pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăților, pentru cheltuieli de investiții în infrastructura IT și dotarea ANAF, precum și pentru participarea României la capitalul Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură.

În continuare, Ministerul Afacerilor Interne primește 366,3 milioane de lei, per sold, din care 100 de milioane de lei pentru plata pensiilor militare de stat, 100 de milioane de lei cheltuieli cu salariile şi 150 de milioane de lei pentru cheltuieli de investiții.

Ministerului Educației Naționale i se alocă 178,1 milioane de lei, per sold, din care:

- 200 de milioane de lei pentru burse și despăgubiri civile;

- 51,3 milioane de lei pentru cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă destinate Proiectului privind învățământul secundar;

- 23,5 milioane de lei cheltuieli de investiții la unitățile de învățământ; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli.

Ministerului Transporturilor i se alocă 170,5 milioane de lei, per sold, din care 230 de milioane de lei pentru facilitățile la transport acordate diferitelor categorii sociale (studenți, pensionari, veterani de război etc.), 250 de milioane de lei pentru investiții ale agenților economici în infrastructura publică de transport rutier și feroviar. „Au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli; de asemenea, s-au asigurat credite de angajament suplimentare de 691,9 milioane de lei pentru demararea proiectelor de investiții în infrastructura de transport”, precizează MFP.

În același timp, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale i se alocă 73,4 milioane de lei, per sold, din care 100 de milioane de lei pentru plată deconturi la motorină trimestrul II 2018 și 21 de milioane de lei pentru investiții în infrastructura de îmbunătățiri funciare. Au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli.

Secretariatului General al Guvernului i se alocă 147,8 milioane de lei, per sold, din care 115,5 milioane de lei în principal pentru Catedrala Mântuirii Neamului, 5 milioane de lei pentru Programul „Investește în tine” și 5 milioane de lei pentru schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică.

Autoritatea Națională Sanitare Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) primește 99,5 milioane de lei, per sold, din care 111,6 milioane de lei pentru desfășurarea activităților specifice instituțiilor subordonate în cadrul Programului pentru eradicarea pestei porcine africane, în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor. „Au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli”, precizează MFP.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este suplimentat cu 557,5 milioane de lei, per sold, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului din unitățile sanitare.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este suplimentat cu 852,1 milioane de lei, per sold, în principal pentru asigurarea drepturilor de pensie.

„Pentru asigurarea acestor sume, pe lângă majorarea veniturilor și având în vedere necesitatea menținerii deficitului bugetar, a fost necesară și reducerea cheltuielilor cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, în principal prin anularea sumelor reținute conform art.21 din Legea finanțelor publice nr.500/2002, în proporție de 10% din bugetul aprobat, sume care - potrivit legii - nu puteau fi angajate de instituții în primul semestrul al anului, precum și reducerea unor economii rezultate din analiza plăților efectuate pe primele 6 luni ale anului, comparativ cu cele programate de instituții pentru aceeași perioadă”, se mai arată în comunicatul MFP.

Potrivit Finanțelor, „diminuările au fost operate de la Serviciul Român de Informații (-113 milioane de lei), Ministerul Cercetării și Inovării (-122,1 milioane de lei), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (-44,2 milioane de lei), Ministerul Energiei (-47,7 milioane de lei), Ministerul Afacerilor Externe (-35,1 milioane lei), Serviciul de Protecție și Pază (-22,7 milioane lei), Ministerul Turismului (-17,3 milioane de lei), Serviciul de Informații Externe (-16,5 milioane lei) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (-16,2 milioane lei)”. În legătură cu acestea, MFP precizează: „La instituțiile la care au fost diminuate creditele bugetare, nu au fost diminuate corespunzător și creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finanțate din fonduri europene precum și a lucrărilor de investiții, diminuarea referindu-se doar la creditele bugetare (cash)”.

„Precizăm că proiectul de rectificare a fost realizat în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și bugetul asigurărilor sociale”, se mai arată în comunicatul MFP.