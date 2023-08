Reformele fiscale anunțate de Ciolacu au prăbușit Bursa din București: Ședinţă de roşu miercuri după-amiaza, cu aproape toţi indicii pe minus

Bursa de la Bucureşti, şedinţă de roşu miercuri după-amiaza, cu aproape toţi indicii pe minusIndicele BET – de referinţă pentru BVB – era pe minus cu 0,4% în după-amiaza zilei de miercuri, înregistrându-se scăderi pe unele dintre cele mai mari companii incluse în indice: Banca Transilvania (-0,8%), BRD SocGen (-1,5%), Fondul Proprietatea (-0,3%) şi Hidroelectrica (-0,45%). Potrivit datelor BVB, BET-FI – care include societăţile de investiţii financiare (SIF-uri) şi FP) – era singurul indice pe plus, cu o creştere de doar 0,05%. Anunțul vine după reformele anunțate de Marcel Ciolacu.

În rest, scăderile erau cuprinse între 0,02% pe indicele companiilor din energie şi utilităţi BET-NG şi 0,4% pe BET-TR, unde sunt incluse dividendele atribuite acţionarilor.

„Este posibil ca piaţa să reacţioneze la incertitudinea adusă de noile discuţii privind reformele fiscale, în principal cele care se referă la noi modificări privind impozitarea veniturilor la bursă. Cred că mulţi investitori sunt nemulţumiţi şi de lipsa de predictibilitate, fiind anunţate modificări la jumătate de an după schimbarea sistemului de impozitare. De altfel vedem şi volatilitate pe sectorul bancar, fiind în aşteptarea rezultatelor financiare ale BRD. Din ce am văzut până acum din sector, aşteptările ar putea fi ridicate”, spune Radu Cojoc, broker al Goldring, pentru Ziarul Financiar. Conform unui draft de OUG, impozitul pe dividende ar putea să crească de la 8% la 10%, la scurt timp după ce Guvernul a redus şi simplificat impozitarea câştigurilor din tranzacţii bursiere. Acum, Guvernul plănuieşte să majoreze taxele, de la 1% la 3% în cazul deţinerilor de peste un an, şi de la 3% la 5% pentru instrumentele deţinute mai puţin de un an. Piaţa reacţionează la planul guvernului de a creşte impozitul pe câştigurile bursiere după ce îl scăzuse cu doar câteva luni în urmă. „Stupoare completă“. „Nici n-am ştiut cum s-o mai gândesc“. „Posibile vânzări în acest an.“ „Scăderile generalizate înregistrate până în acest moment la BVB sunt cauzate, probabil, de corecţiile negative ce se manifestă pe pieţele externe, la care s-ar putea adăuga şi reacţia investitorilor faţă de modificările avute în vedere de coaliţia guvernamentală în ceea ce priveşte nivelul de impozitare pe piaţa de capital”, adaugă Marcel Murgoci, director de tranzacţionare al Estinvest. În afara ţării, indicii FTSE 100 din Regatul Unit şi DAX din Germania se depreciau cu 1,1%, respectiv 0,8%. Indicele paneuropean Stoxx 600 era pe minus cu 0,9%, iar în SUA, contractele futures pe Dow Jones, S&P 500 şi Nasdaq coborau cu 0,3% până la 0,8%. Scăderile au loc în contextul în care Statele Unite au pierdut ratingul AAA, cel mai înalt scor posibil, din partea companiei Fitch Ratings, ca urmare a datoriei tot mai mari a ţării şi conflictelor politice privind fiscalitatea. La ora publicării ştirii, lichiditatea pe întreg segmentul de acţiuni de la BVB era de 33 de milioane de lei, de la peste 60 de milioane de lei în precedenta şedinţă de tranzacţionare. Printre cele mai mari scăderi se aflau companii precum Impact Developer & Contractor (-4,9%), Compa (-3%), Comvex (-2,8%) şi Aquila (-2,5%). (sursa: Mediafax)