'Regele Richard: Crescând Campioni', cu Will Smith în rolul tatălui şi antrenorului surorilor Williams, va rula în cinematografe din 19 noiembrie

„Regele Richard: Crescând Campioni/ King Richard”, cu Will Smith în rolul tatălui şi antrenorului surorilor Venus şi Serena Williams, va rula din 19 noiembrie în cinematografele româneşti.

Bazat pe evenimente reale, filmul Warner Bros. Pictures urmăreşte călătoria lui Richard Williams, un tată intransigent, care a contribuit la creşterea a doi dintre cei mai de succes sportivi din toate timpurile, care vor ajunge să schimbe tenisul pentru totdeauna.

Will Smith („Ali”, „În căutarea fericirii”, „Băieţi răi pentru viaţă”) joacă rolul lui Richard, sub îndrumarea lui Reinaldo Marcus Green („Monsters and Men”).

Urmărind o viziune clară a viitorului lor şi folosind metode neconvenţionale, Richard are un plan care să le ducă pe Venus şi Serena Williams de pe străzile din Compton, California, pe scena globală ca personalităţi legendare.

Aunjanue Ellis (“If Beale Street Could Talk,” serialul “Quantico”) joacă rolul mamei fetelor, Oracene „Brandi” Williams, Saniyaa Sidney (“Hidden Figures,” “Fences”) joacă rolul lui Venus Williams, DeAunjanue Ellis (serialul “Godfather of Harlem”) este Serena Williams, cu Tony Goldwyn (seria „Divergent”, serialul „Scandalul”) în rolul antrenorului Paul Cohen şi Jon Bernthal “The Many Saints of Newark”, „Ford vs Ferrari”) în rolul antrenorului Rick Macci, potrivit News.ro.

Distribuţia îi include şi pe Andy Bean („IT Chapter Two”), Kevin Dunn (filmele „Transformers”, „Veep” HBO) şi Craig Tate („Greyhound”).

Green a regizat „Regele Richard” după un scenariu scris de Zach Baylin. Producătorii au fost Tim White şi Trevor White prin compania lor Star Thrower Entertainment şi Will Smith prin compania sa Westbrook.

Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone şi Peter Dodd au fost producătorii executivi.