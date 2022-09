Regina Elizabeth a II-a era veselă în ultimele clipe ale vieţii, şi-a amintit de momentele din copilărie şi şi-a împărtăşit angoasa cu privire la război

Regina Elizabeth a II-a era veselă, şi-a amintit de momentele din copilărie şi şi-a împărtăşit îngrijorarea cu privire la războiul din Ucraina, spune un cleric scoţian care a luat masa cu monarhul cu doar câteva zile înainte de moartea sa, relatează Reuters, potrivit news.ro.

În calitate de preşedinte al Adunării Generale a Bisericii Scoţiei, Reverendul Iain Greenshields a fost invitat săptămâna trecută să ţină o predică la biserica parohială locală la care Regina Elizabeth a II-a participa de obicei la Castelul Balmoral.



Ea nu a participat la slujbă, dar Greenshields a luat cina şi prânzul cu regretatul monarhul.



”Părea destul de fragilă de la început, dar are 96 de ani, desigur... însă când s-a aşezat şi a început să vorbească, realizai că eşti în prezenţa reginei”, a spus el.



”Avea o abilitate remarcabilă de a te linişti şi chiar şi-a făcut temele. Ştia cu cine vorbeşte... şi avea o memorie fenomenal de bună pentru o persoană de vârsta ei”, a continuat el.



Printre amintirile depănate de Regină se numără clipele cu demnitarii pe care i-a întâlnit, un cal pe care l-a avut cândva şi copilăria ei.



”Sunt cleric în Dunfermline şi şi-a amintit că deţinea un cal care se numea Dunfermline cu mulţi ani în urmă, cred că a fost acum aproape 40 de ani... care a câştigat câteva curse pentru ea”, a spus Greenshields.



”Ea a meditat asupra tinereţii sale, când stătea la Balmoral, a vorbit foarte călduros despre timpul petrecut cu tatăl şi cu mama ei acolo... Îmi amintesc că am întrebat-o câte ţări a vizitat, nu-şi putea aminti câte, dar cu siguranţă atunci a început să vorbească despre o gamă largă de oameni pe care i-a întâlnit din întreaga lume”, a mai evocat el.



Regina Elizabeth a II-a, monarhul cel mai longeviv al Marii Britanii şi o prezenţă uriaşă pe scena mondială timp de 70 de ani, a murit joi după-amiază, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat.



Întrebat despre starea de spirit a Reginei în timpul meselor, la care au fost prezenţi şi prinţesa Anne şi alţii, Greenshields a spus: ”Foarte veselă, foarte sociabilă cu toată lumea, i-a întrebat pe toţi ce mai fac... şi s-a asigurat că toată lumea are tot ce îi trebuie şi se simte în largul său”.



Conversaţia s-a îndreptat şi asupra războiului din Ucraina.



”Ea a vorbit despre cât de supărată era de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Evident că pentru cineva care a trăit în timpul unui război în Europa şi care este martor la un alt război în Europa reprezintă un moment foarte îngrijorător în ceea ce o priveşte”, a adăugat Greenshields.



El a mărturisit că a fost surprins să audă vestea despre moartea Reginei.



”Nu a existat niciun indiciu că era ceva cu adevărat în neregulă şi părea, pentru vârsta ei, (să aibă) multă energie şi foarte relaxată”, a precizat oficialul.



”Deci, să aud vestea... a fost şocant”, a conchis el.