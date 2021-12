Regina, în pericol la castelul Windsor - Un bărbat înamat a fost arestat

Un bărbat înarmat a fost arestat după ce a pătruns ilegal în zona de securitate a Castelului Windsor în Berkshire, una dintre principalele reşedinţe ale reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în ziua de Crăciun, informează Reuters şi dpa, potrivit Agerpres.

Ofiţeri de la Thames Valley Police (TVP) şi Poliţia metropolitană au răspuns la această încălcare a zonei de securitate care a avut loc în jurul orelor locale 08:30, în apropiere de castelul unde Regina Elisabeta a II-a îşi petrece în acest an Crăciunul.TVP a informat că un individ de 19 ani in Southampton a fost arestat sub suspiciunea de pătrundere ilegală într-o zonă protejată şi pentru posesie de armă. A fost declanşată o anchetă asupra incidentului.Bărbatul, care se află în prezent în custodia poliţiei, nu a pătruns în nicio clădire de pe domeniu.Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii îşi petrece Crăciunul la Castelul Windsor şi urma să aibă un dineu cu Prinţul de Wales şi cu Ducesa de Cornwall, precum şi cu Prinţul Edward, Earl de Wessex, şi Sophie, Contesă de Wessex.Charles, Camilla, Edward şi Sophie, împreună cu copiii lor Lady Louise şi James, Viconte Severn, au participat la slujba din dimineaţa zilei de Crăciun, la orele 10:45, la Capela St Georges de pe teritoriul castelului.Membrii familiei regale au fost informaţi în legătură cu incidentul.