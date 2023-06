Regizoarea Alexandra Badea şi scriitorul Cristian Fulaş, premiaţi de Academia Franceză

Regizoarea şi autoarea Alexandra Badea şi scriitorul şi traducătorul Cristian Fulaş se numără printre cei 67 de laureaţi ai premiilor acordate în anul 2023 de Academia Franceză, potrivit unui anunţ al forului academic şi cultural. Alexandra Badea a primit „Prix du Théâtre. Ensemble de son œuvre dramatique“ (premiul pentru Teatru, oferit pentru întreaga operă dramatică), iar Cristian Fulaş a fost distins cu „Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises“ (premiul pentru servicii remarcabile aduse limbii şi literaturii franceze), ambele premii prestigioase încadrându-se în categoria „Grands Prix“, anunţă ICR, potrivit news.ro.

Academia Franceză acordă anual două categorii de premii literare: „Grands Prix“ - pentru care nominalizările sunt făcute exclusiv de membrii Academiei (31 de laureaţi în 2023), şi „Prix de fondations“ - pentru care autorii şi editurile pot face propuneri (36 de laureaţi în 2023). Cei doi autori se numără printre personalităţile culturale a căror activitate a fost promovată de Institutul Cultural Român.

Autoarea de origine română Alexandra Badea (n. 1980, Bucureşti) a primit „Prix du Théâtre. Ensemble de son œuvre dramatique (L’Arche)“, premiul pentru Teatru acordat de Academia Franceză pentru întreaga sa operă dramatică, apărută în Franţa la cunoscuta editură L’Arche. Premiul anual acordat autorilor de limbă franceză a fost iniţiat în 1980, iar printre laureaţii de-a lungul timpului se numără dramaturgi precum Marguerite Duras, Hélène Cixous sau Marie NDiaye. Alexandra Badea este prima scriitoare care are o altă limbă maternă decât franceza căreia îi este atribuit acest premiu.

Regizoare de teatru şi film, dramaturg, romancieră, Alexandra Badea locuieşte în Franţa din 2003. A publicat douăsprezece piese la prestigioasa editură L'Arche şi două romane, textele ei scrise în franceză fiind traduse în mai multe limbi şi jucate pe scene importante ale lumii. În anul 2013, a primit Grand Prix de littérature dramatique (Marele Premiu de literatură dramatică, acordat de Centrul Naţional de Teatru din Franţa), pentru piesa Pulvérisés, iar în 2016 a primit titlul de Chevalier des Arts et des Lettres (Cavaler al Artelor şi Literelor), distincţie acordată de Ministerul Culturii din Franţa. În 2019, a fost invitată de Festivalul de la Avignon să creeze a doua parte a trilogiei Points de non-retour, prezentată ulterior la Teatrul Naţional de la Colline din Paris. Este absolventă a UNATC Bucureşti, secţia Regie teatru, şi a Universităţii Sorbonne Nouvelle.

În România, Editura Tracus Arte a publicat volumul "Exil", piesă pusă în scenă la Teatrul Naţional din Bucureşti în 2022, unde a avut un succes remarcabil.

Scriitorul şi traducătorul Cristian Fulaş (n. 1978, Caracal) a primit „Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises“, médaille de vermeil. Premiul anual acordat de Academia Franceză are o tradiţie îndelungată, fiind înfiinţat în 1960, şi este acordat personalităţilor franceze sau străine care au adus servicii remarcabile limbii şi literaturii („destinés à des personnalités françaises ou étrangères ayant rendu à la langue et aux lettres des services particuliers“.) Alături de Cristian Fulaş, anul acesta au fost distinşi cu acelaşi premiu Valentina Hristova, istoric de origine ungară, Stenio Solinas, scriitor şi editor italian, Bernard Michel, pentru contribuţia adusă redescoperirii operei lui René Maran, şi romancierul vietnamez de limbă franceză Thi Hao Tran.

Cristian Fulaş a absolvit Facultatea de Litere din Baia Mare şi a făcut studii aprofundate de teoria literaturii la Universitatea din Bucureşti. A tradus aproximativ cincizeci de volume din engleză, italiană şi franceză, iar din 2019 lucrează la o nouă traducere după romanul În căutarea timpului pierdut de Marcel Proust. Printre traducerile din limba franceză se numără: Marcel Proust - În căutarea timpului pierdut", volumele 1-4; Mathias Enard - "Busola", Nicholas Mathieu - "Şi copiii copiilor lor", Jean-Christophe Rufin - "Regele Zibeline în jurul lumii", Stéphane Mallarmé - "Igitur • O aruncare de Zaruri". A debutat în 2015 cu "Fâşii de ruşine" (Gestalt Books; Premiul Observator cultural pentru debut, Premiul Colocviilor „Liviu Rebreanu”, Premiul revistei Accente). Fragmente din roman au fost traduse în franceză, italiană, germană, engleză, bulgară, croată, suedeză, maghiară. Tot în 2015 a publicat "Jurnal de debutant" (Tracus Arte), iar în 2016 "După plâns" (Casa de Editură Max Blecher & Gestalt Books).

De acelaşi autor, la Editura Polirom au apărut volumul de proză scurtă "Cei frumoşi şi cei buni" (2017), romanele "Fâşii de ruşine" (2018), "După plâns" (2019) şi "Ioşca" (2021, 2022; desemnat romanul anului în cadrul Premiilor RSS Reloaded şi cartea de proză a anului 2021 de omiedesemne.ro şi agentiadecarte.ro, Premiul pentru Proză al revistei Ateneu, Premiul Observator cultural, secţiunea Proză; traducere franceză la editura La Peuplade), ca şi biografia romanţată "Celan. Am trăit, da" (2022). Cel mai recent roman al său, "Specii", a apărut la editura Polirom în 2023.

Cei doi laureaţi se numără printre autorii a căror activitate a fost promovată, de-a lungul timpului, de Institutul Cultural Român. De exemplu, Institutul Cultural Român şi Editura La Peuplade din Canada au organizat, în noiembrie 2022, un turneu literar de prezentare în Franţa şi Belgia a romanului Ioşca de Cristian Fulaş, publicat în limba franceză în traducerea Floricăi Courriol şi a lui Jean-Louis Courriol. Au avut loc prezentări şi întâlniri cu cititorii în librării şi în centre culturale din oraşele Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon şi Bruxelles, urmate de ecouri în presa de specialitate. De asemenea, ediţia în limba franceză a romanului "Ioşca" a fost prezentată, în aprilie 2023, la standul României de la Festival du Livre de Paris, organizat de ICR.

Institutul Cultural Român de la Paris a sprijinit participarea autoarei Alexandra Badea la Strasbourg, în ianuarie 2020, pentru a superviza un proiect ambiţios al Universităţii din Strasbourg, atelierul Artlingo, prin care studenţii care urmau cursuri de limba română la universitate s-au familiarizat cu subtilităţile limbii române prin teatru. Un interviu video cu regizoarea Alexandra Badea a fost realizat de Institutul Cultural Român de la Paris în seria „Bien ensemble“ şi publicat pe reţelele de socializare, în iulie 2020.

Academia Franceză a anunţat că Marele Premiu pentru Roan va fi decernat, conform tradiţiei, în această toamnă.